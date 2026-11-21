Българската баскетболна звезда Александър Везенков демонстрира майсторството си в двубой на клубния му Олипмпиакос срещу Реал Мадрид в Евролигата. Везенков допринесе за победата с 92:76 срещу мадридчани и завърши двубоя с 14 точки и 7 борби, а най-запомнящият се момент от представянето му дойде след впечатляващо отиграване.

Пас без да гледа на Везенков подлуди феновете срещу Реал Мадрид

По време на една от атаките на гръцкия гранд Везенков показа отличен поглед върху играта, след като подаде зад гърба си, без да гледа, към Тайрик Джоунс. Съотборникът му успя да отиграе подаването и завърши комбинацията с забивка в коша на мадридчани.

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Българинът впечатлява не само с резултати, но и със своите нестандартни решения на паркета. В изминалия двубой срещу Макаби Тел Авив Везенков изпълни невероятна тройка от центъра, с която изпрати срещата в продължения и след това Олимпиакос успя да завоюва победата.

Изпълнението на баскетболната ни звезда не остана незабелязано от зрителите. Трибуните избухнаха от възгласи, а легендата на българския футбол Христо Стоичков, който гледаше двубоя на живо, аплодира силно представянето на Везенков.

"Той е специално момче за мен, за родината ми. Саша е невероятен, той е най-добрият баскетболист не само на вашия тим, а в цяла Европа. Гордост е за мен и за България, че го имаме", сподели Стоичков минути след успеха на Олимпиакос.

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