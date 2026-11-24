Огромен интерес предизвиква предстоящият двубой между България и Дания от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Билетите за срещата в "Арена 8888" в София са почти разпродадени, като остават едва 700–800 свободни места. Това разкри президентът на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов пред Дарик радио и dsport.bg. Заради сериозния интерес организаторите обмислят да отворят допълнителни сектори на третото ниво на залата.

Везенков предизвика истинска баскетболна еуфория

"Темповете, с които се продават билетите, са впечатляващи. Най-вероятно залата ще бъде разпродадена близо 48 часа преди мача", заяви Папазов. Той призна, че организаторите първоначално са очаквали между 5000 и 6000 зрители, но интересът е надминал прогнозите им. "В най-смелите си мечти не сме смятали, че може да стигнем до третия етаж на залата", допълни президентът на федерацията.

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Според него основната причина за еуфорията е Александър Везенков, който отново ще облече националната фланелка. Заедно с него в България ще пристигне и Коди Милър-Макинтайър, като за двамата е организиран частен самолет след ангажиментите им в Евролигата. "Най-голямата заслуга за тази еуфория се дължи на Сашко. Абсолютно заслужено целият фокус е върху него, но искам хората да знаят, че това е отборът на България", подчерта Папазов.

Двубоят с Дания е в четвъртък, 26 ноември, от 19:00 часа. България започна квалификациите с убедителна победа над Румъния със 103:86, а нов успех ще даде на националите отлична позиция в група D.

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