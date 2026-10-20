Евролигата подготвя радикална промяна във формата за следващия сезон

Баскетболната Евролига подготвя сериозни промени във формата на турнира, които могат да влязат в сила още през следващия сезон. Президентът Деян Бодирога обяви, че се обсъжда увеличаване на участниците от 20 на 24 отбора, както и преминаване към система с две конференции вместо досегашния формат. Сред обсъжданите идеи са въвеждането на франчайз модел и присъединяването на нови клубове, които вече са заявили интерес към участие в най-силната европейска баскетболна надпревара.

Нов формат и интерес от различни клубове

Въпреки, че разширяването до 24 отбора е сред разглежданите възможности, все още няма окончателно решение за начина, по който ще бъдат организирани конференциите. Критериите за разпределение на участниците предстои да бъдат уточнени.

„Все още не сме определили критериите за формирането на тези конференции“, обясни Бодирога.

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Той добави, че въвеждането на франчайз е друга важна част от планираните промени. По думите му интересът към Евролигата е значителен, като предложения са постъпили както от клубове, състезаващи се в Еврокъп, така и от други отбори, които искат да станат част от турнира. Срещата на акционерите, проведена наскоро в Италия, е била важна стъпка в процеса по подготовка на реформите. Президентът на турнира изрази увереност в развитието на надпреварата. Като признаци за положителната тенденция той посочи увеличаващата се посещаемост в залите, телевизионната аудитория и засиления търговски интерес: „Евролигата никога не е била по-силна, отколкото е днес. Ние се развиваме и напредваме съгласно нашия план.“

Евентуалното разширяване до 24 отбора би променило значително облика на турнира, а въвеждането на две конференции може да доведе и до различен начин на организиране на редовния сезон. Засега обаче конкретните параметри на реформата остават предмет на обсъждане. Настоящият шампион в Евролигата е Олимпиакос, в чийто състав играе българинът Александър Везенков, който беше отличен с наградата за най-полезен играч (MVP) на турнира.

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