Олимпиакос се издъни в края срещу Байерн Мюнхен! Везенков пак №1 за гърците

Най-добрият баскетболист на България Александър Везенков и неговият Олимпиакос се издъниха в заключителните минути срещу Байерн Мюнхен и загубиха с 80:84 (19:20, 24:12, 18:27, 19:25) при визитата си в двубой от петия кръг на Евролигата. Най-резултатен за гранда от Пирея бе нашият сънародник с 16 точки, 7 борби, 1 асистенция, 1 открадната топка и 1 чадър.

В зала „SAP Garden“ Саша се задържа на паркета малко повече от 27 минути. За победителите се отличиха Карсън Едуардс и Девин Букър, които вкараха съответно 30 и 20 точки. Баварците излязоха на десета позиция, а Олимпиакос е с една зад тях.

В Мюнхен първата четвърт премина оспорвано и завърши с лека преднина за домакините - 20:19. До почивката обаче гръцкият тим вдигна оборотите и не просто осъществи обрат, а дръпна с 11 точки. В третата част немците отговориха и резултатът стана 61:59 в полза на Олимпиакос. Състезателите на Байерн обаче продължиха добрата тенденция и категорично взеха последната четвърт, с което си осигуриха крайния успех.

