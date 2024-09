ЦСКА дава много пари, но без резултат: Румънец отхвърлил примамлива оферта от „армейците“

Ръководството на ЦСКА дава много пари в опит да привлече нови попълнения в тима, но без резултат. Днес румънец разкри, че е отхвърлил много примамлива оферта от „армейците“ през това лято. Става въпрос за фланговия футболист на Херманщат Янис Стойка.

Крилото, което може да играе и като централен нападател, разкри пред „Digi Sport Special“, че предложената му от ЦСКА заплата е била три пъти по-голяма от тази, която взима в Херманщат. Въпреки това Янис Стойка е отказал офертата, тъй като иска да осъществи трансфер на Запад, а не в България.

Joueur à suivre cette année dans l'équipe Ianis Stoica.

Auteur de 5 but avec hermannstadt et de 9 but avec U Cluj arriver fin janvier à Sibiu.

Ex joueur du fcsb ou il aura jamais réussi à devenir indiscutable.

Revanche à prendre du côté de hermannstadt?