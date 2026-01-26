ЦСКА иска да си върне играч с исторически "армейски" успех, постигнат благодарение на Христо Янев

Ръководството на ЦСКА обмисля започване на преговори за връщането на бившия си централен защитник Валентин Антов. Новината съобщават колегите от "Тема Спорт". Най-младият капитан в "армейската" история не е играл този сезон, след като през лятото претърпя операция на кръстна връзка на дясното коляно в Барселона. Неговият договор с Монца изтича през лятото, което дава право на бранителя да преговаря с други клубове.

ЦСКА има интерес към Антов

Според информацията италианците имат намерение да предложат нов контракт на Антов, въпреки тежката контузия. ЦСКА обаче планира офанзива в опит да изпревари тима от Серия Б. Очаква се Антов да се включи в тренировките на Монца през следващия месец, а да премине към пълноценни натоварвания през март.

Както е известно, столичният гранд продаде защитника на Монца през лятото на 2022 г. Тогава той подписа договор за 4 сезона. В този период спечели промоция с тима за Серия А, а през миналата кампания беше преотстъпен в Кремонезе, с който също се класира за елита на Италия, където има общо 14 мача за Болоня и Монца.

Припомняме, че сегашният старши треньор на ЦСКА Христо Янев даде път на Валентин Антов в мъжкия футбол през август 2015 г., когато защитникът бе едва на 14 години. Нещо повече, Янев сложи лентата на ръката на Антов, като го направи най-младия капитан в историята на ЦСКА.

