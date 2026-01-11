Любопитно:

ЦСКА с група от 25 футболисти за лагера в Турция, Христо Янев постави целите

С група от 25 футболисти отборът на ЦСКА замина тази сутрин на двуседмичен подготвителен лагер в турския курорт Анталия. "Червените" ще изиграят там четири контролни мача по време на лагера: на 14 януари срещу Корона Киелце (Полша), на 17 януари срещу Млада Болеслав (Чехия), на 21 януари срещу ЛНЗ Черкаси (Украйна) и на 23 януари срещу Нови Пазар (Сърбия).

Наставникът на ЦСКА Христо Янев постави и целите пред отбора за лагера: "Трябва да се подготвим добре, целият отбор да разбере какви са ни изискванията и да сплотим групата. Това, което направихме, е много добре, за да може новите да разберат какво се изисква от тях, да ги приеме отборът. Процесът е отворен и ще разберете, когато вземем някой нов футболист."

Христо Янев

Групата на ЦСКА за лагера в Турция:

  • Вратари: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Даниел Николов
  • Защитници: Дейвид Пастор, Андрей Йорданов, Адриан Лапеня, Алекс Тунчев, Лумбард Делова, Теодор Иванов, Иван Турицов, Анжело Мартино
  • Полузащитници: Улаус Скаршем, Дейвид Сегер, Петко Панайотов, Исак Соле, Бруно Жордао, Макс Ебонг, Илиан Илиев, Джеймс Ето’о
  • Нападатели: Лео Перейра, Сантяго Годой, Алехандро Пиедраита, Йоанис Питас, Мохамед Брахими, Кевин Додай

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
