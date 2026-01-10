Официално: Очакван шести нов в ЦСКА

Ръководството на ЦСКА официално си върна Димитър Евтимов. Стражът премина успешно медицинските прегледи и подписа договор с „армейците“ за срок от година и половина. Българинът беше част от "червените" до края на януари 2025 година, когато бе даден под наем на Ботев Враца. През лятото контрактът му със столичния гранд изтече и той подсили тима от Околчица като свободен агент.

ЦСКА подписа с Димитър Евтимов

При "зелените лъвове" Евтимов се представи повече от силно. През настоящия сезон записа 19 мача във всички турнири и запази вратата си суха в 9 от тях. С отличните си игри той дори получи повиквателна за националния отбор на България. По всяка вероятност Димитър Евтимов ще замени Густаво Бусато в групата за лагера на ЦСКА в Турция.

Добре дошъл у дома, Митко! ⭐️ 🔴 ЦСКА привлече вратаря Димитър Евтимов. Евтимов е бивш състезател на „армейците“,... Posted by CSKA Sofia FC on Saturday, January 10, 2026

На бразилеца още в четвъртък му е казано, че няма да пътува за южната ни съседка, като му е предлжено да бъде разтрогнат договорът с клуба, изтичащ през лятото, информират от "Тема Спорт". Освен Евтимов и Фьодор Лапухов, третият вратар в групата на "армейците" за южната ни съседка ще бъде Даниел Николов.

Иначе Димитър Евтимов е шестият нов в клуба след Андрей Йорданов, Лео Перейра, Исак Соле, Алехандро Пиедраита и Макс Ебонг. Вратарят е роден през 1993 година в Шумен. Той има добре позната история с „червените“. През 2020 година той за първи път облече екипа на ЦСКА, с който до момента има 31 официални двубоя. В последствие Евтимов прекара периоди под наем в кипърския Кармиотиса и Ботев Враца, а през миналото лято премина с постоянен трансфер в клуба от Враца.

