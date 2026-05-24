Голямата звезда на Първа лига, желана от Лудогорец и тим в Шампионска лига, взе решение за бъдещето си

Ръководството на ЦСКА зарадва "червените" фенове със страхотна новина. Дни, след като отборът спечели Купата на България и се класира за евротурнирите след две години отсъствие, в Борисовата градина показват, че мислят за бъдещето. "Армейците" обявиха, че Христо Янев ще може да разчита на голямата си звезда и през следващия сезон. Става въпрос за Джеймс Ето'о, който най-накрая се е съгласил да удължи престоя си в клуба.

Ето'о преподписа с ЦСКА

През последните месеци една от най-коментираните теми бе бъдещето на Ето'о. Камерунският полузащитник, който се присъедини към ЦСКА от Ботев Пловдив през 2025 година, бързо се превърна в любимец на феновете, а и звезда на Първа лига. В 68-е си мача с червената фланелка, Ето'о е отбелязал 5 гола и е направил 19 асистенции. Именно той реализира и победната дузпа във финала за Купата на България преди броени дни, а в началото на кампанията вкара победния гол във Вечното дерби с Левски.

Статистиката и представянето на Ето'о го превърна в трансферна цел на редица отбори от чужбина. Сред отборите, тръгнали по следите на камерунеца, бяха Лудогорец и сръбският гранд Цървена звезда. Белградчани изкушаваха футболиста с огромна заплата и редовно участие в Шампионска лига, но до сделка така и няма да се стигне. Джеймс Ето'о официално подписа нов дългосрочен контракт с "червените", който ще го задържи на стадион "Българска армия" до лятото на 2029 година.

"ЦСКА пожелава на Джеймс Ето’о още много успехи, голове и трофеи с червения екип, както и незабравими европейски вечери на обновения стадион "Българска армия", написаха от клуба. Междувременно стана ясно, че "армейците" ще се разделят с няколко играчи от втория отбор. Един от тях е спряганият за голям талант - Илиан Антонов. След като така и не успя да пробие в първия състав, халфът е решил да продължи кариерата си в друг столичен клуб. Други трима футболисти също са близо до напускане.

След като реши казуса с Ето'о, сега шефовете на клуба ще се опитата да задържат другия си звезден играч, който е спряган за напускане. Става въпрос за вратаря Фьодор Лапоухов. Беларуският страж е искан от руския Спартак Москва и английския Саутхемптън, но ЦСКА държи на него и ще се опита да го задържи.

