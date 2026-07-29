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За ден: Руския свалила 150 украински дрона над страната

29 юли 2026, 21:22 часа 395 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
За ден: Руския свалила 150 украински дрона над страната

Руските средства за противовъздушна отбрана (ПВО) са прехванали и унищожили 150 украински дрона над различни райони в Русия и над акваторията на Черно море, съобщи министерството на отбраната, цитирано от ТАСС.

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"Между 08:00 ч. и 20:00 ч. московско време дежурните сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 150 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Липецка и Ростовска област, Република Крим, Република Удмуртия, Краснодарския и Пермския край, както и над акваторията на Черно море", уточни в съобщението си ведомството.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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