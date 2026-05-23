Дойде в ЦСКА, за да се превърне в звезда, но “синия“ скандал приключи “червената“ му приказка

Зимната селекция на ЦСКА през този сезон беше обект на много дискусии, но общото мнение беше, че тя е успешна и навременна. Едно от първите попълнения на “червените“ беше полузащитникът Исак Соле. Той дойде от Славия с големи заявки и потенциал да се превърне в новата звезда на ЦСКА. Очакванията бяха Соле да бъде несменяем титуляр в състава на Христо Янев, но вече е все по-близо до изхода, особено след “синия“ скандал.

“Синия“ скандал извади Исак Соле от групата на ЦСКА

Исак Соле не попадна в групата за финала на Купата на България, след като станаха публични кадри, в които празнува с футболисти на вечния съперник Левски. Според колегите от “Мач Телеграф“ е много вероятно полузащитникът да пропусне и последната среща на ЦСКА за сезона, а именно гостуване на Лудогорец от последния кръг в Първа лига. Въпреки че няма официална информация, отсъствието му от групата срещу Локомотив Пловдив, а и вероятното такова срещу Лудогорец, се дължи именно на “синия“ скандал.

Исак Соле е твърда резерва в ЦСКА

Освен с действията си извън терена, Исак Соле не си помага и с тези по време на игра. Представянията му, откакто пристигна в ЦСКА, са далеч от очакваното. И вместо да се превърне в звезда, в момента полузащитникът е твърда резерва. Вече се появиха и слухове, че “червените“ ще се опитат да го продадат или да го отдадат под наем за следващия сезон на някой елитен отбор.

