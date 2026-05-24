Спряган за голям талант напуска ЦСКА за друг столичен клуб, голмайстор и още двама също си тръгват

След като спечелиха Купата на България, в ЦСКА се подготвят за голямото си завръщане на европейската сцена след две години отсъствие. "Армейците" триумфираха на финала след дузпи над Локомотив Пловдив и ще играят квалификации за Лига Европа през следващия сезон. По тази причина в Борисовата градина вече мислят за лятото, тъй като със сигурност не искат да повторят грешката си от последните две лета, когато закъсняха със селекцията си. Реконструкцията на отбора започва по-надолу, като "червените" са готови да се разделят с футболисти, за които преди имаха план за бъдещето.

Илиан Антонов се разбра със столичен гранд

Едно от имената, което ще напусне ЦСКА, е Илиан Антонов. Крилото, което през изминалия сезон игра за дублиращия тим на "армейците" във Втора лига, ще продължи кариерата си в друг столичен клуб. Макар че на няколко пъти попадна в групата на Христо Янев, той така и не успя да се наложи в първия състав. По тази причина Антонов е решил да направи следващата стъпка и да продължи кариерата си в Славия, пише "24 часа".

Пътят на Илиан Антонов в ЦСКА илюстрира една несбъдната мечта. Талантът набра популярност през 2023 година, когато остави добри впечатления на тогавашния треньор Саша Илич по време на лагер в Австрия. Година по-късно на младока му се наложи да отсъства от терените, тъй като се бори с коварна болест. Антонов не се отказа и спечели "най-важния мач" в живота си, а след това продължи да преследва голямата си футболна мечта. Така в началото на 2025 година той се присъедини към ЦСКА, воден тогава от Александър Томаш.

Томаш така и не даде шанс на Антонов и в крайна сметка го прати във втория отбор. Ситуацията на футболиста обаче така и не се промени с напускането на Томаш в края на сезона. 20-годишният футболист остана и извън сметките на следващия наставник Душан Керкез. Тогава стана ясно, че спортният директор Пауло Нога е бил в основата на решението. Явно спортно-техническите фактори в Борисовата градина преценяват, че Антонов не заслужава шанс, и кариерата му деградира, та дори стигна до третия отбор. В крайна сметка той отново бе "повишен" до втория тим, с който прекара миналия сезон. Макар че бе повикан от Христо Янев в първия състав за няколко мача, Антонов явно е разбрал, че не попада в плановете на родния специалист.

Още трима таланти са спрягани за напускане

Друг "червен" талант, който ще напусне клуба е Марк-Емилио Папазов. Той също бе част от втория тим на ЦСКА и стана голмайстор. Въпреки добрите си изяви, той не получи шанс от Христо Янев да се докаже. По тази причина нападателят е близо до изхода на "Армията", а Ботев Пловдив е по следите му. Симеон Чатов и Радослав Живков също са спрягани за напускане.

