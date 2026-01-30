Спорт:

Голова машина на Лудогорец се прицели в участие на Мондиал 2026

Една от големите звезди на Лудогорец се прицели в участие на Световното първенство по футбол, което ще се състои през лятото в САЩ, Мексико и Канада. Става въпрос за голмайстора на „орлите“ Квадво Дуа. Това разкри самият той пред швейцарските медии. Както е известно, централният нападател дълго време лекуваше контузия, но вече е напълно възстановен и дори записа 5 мача за разградчани в края на ноември и началото на декември, в които демонстрира класата си и отбеляза пет попадения.

Квадво Дуа има шест мача и един гол за Швейцария

Квадво Дуа се надява, че през пролетта ще се представи на високо ниво с екипа на Лудогорец, а това ще му донесе повиквателна от Мурат Якин за националния отбор на Швейцария за Мондиал 2026. Централният нападател вече има сериозен опит в тима на „кръстониосците“, след като представя страната на Европейското първенство по футбол през 2024-та. До момента Дуа има на сметката си шест двубоя за Швейцария, в които е реализирал едно попадение – в първия мач на тима на Евро 2024 срещу Унгария.

„Имам шанс за Световното“

„Определено смятам, че имам шанс за Световното първенство. Медицинският щаб на швейцарската федерация контактува с клуба ми. Отделно от това селекционерът Мурат Якин е доказал, че вика всеки, който се представя добре. Ако имам хубави показатели, очаквам нещо да се случи по въпроса“, заяви головата машина на Лудогорец.

Бойко Димитров
