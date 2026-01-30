Колосалната сума, която спечели Лудогорец с влизането си в плейофите на Лига Европа

Българският шампион Лудогорец постигна изключителен успех, продължавайки напред във втория по сила турнир на УЕФА - Лига Европа. Разградчани взеха съдбоносна победа над Ница с минималното 1:0 като домакин в последния мач от основната фаза, с което тимът завърши на 22-ро място и ще играе в баражите за влизане в елиминациите. Освен престиж от класирането напред, Лудогорец си заслужи и колосална сума от наградния фонд на Лига Европа.

Лудогорец взима милиони от участието си в Лига Европа

Лига Европа връчва 300 000 евро на всеки отбор, който се класира за плейофите на Лига Европа. Освен това турнирът дава по 75 000 евро за всяка позиция нагоре в подреждането на 36-те отбора, като 22-рото място на "орлите" им носи 1 125 000 евро. Така общата сума набъбва до 1 425 000 евро, показва справка на Actualno.com. Това обаче не е всичко: Лудогорец ще вземе и 450 000 евро за победата си над Ница, с коету сумата става 1 875 000 евро, и то само след този двубой.

Още с влизането си в основната фаза Лудогорец си осигури други 4,310 млн. евро. След това тимът постигна 3 победи, 1 равенство и 4 загуби. Както вече споменахме, за победа премията е в размер на 450 000 евро, докато за равенство наградата е 150 000 евро. Това означава, че за 3 победи и 1 равенство Лудогорец е взел общо 1,5 млн. евро. Така общата сума за Лудогорец от участие в основната фаза, постигнати резултати, крайно класиране и влизане в плейофите възлиза на 7 235 000 евро.

Ето и разбивка на приходите за Лудогорец от Лига Европа:

Участие в основната фаза - 4,310 млн. евро

Резултати в основната фаза - 1,5 млн. евро (3 победи и 1 равенство)

Класиране в основната фаза - 1,125 млн. евро (22-ро място)

Участие в плейофната фаза - 300 000 евро

Отделно Лудогорец записа приходи и от участието в квалификационните кръгове на евротурнирите. Иначе вече са ясни възможните съперници на Лудогорец в плейофите.