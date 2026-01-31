Лудогорец не е приключил: привлича още един футболист през зимата

Въпреки че вече изигра два официални мача след зимната подготовка, Лудогорец още не е приключил със селекцията си на трансферен прозорец. „Орлите“ изиграха последните си два мача от основната фаза на Лига Европа. Първия загубиха от Рейнджърс в Шотландия с 0:1, а последния спечелиха с 1:0 срещу Ница в Разград. Сега предстои сгъстяване на програмата за Лудогорец и отборът иска да се подсили в защита.

Договорът на Оливие Вердон изтича през лятото

Още на 3 февруари за Лудогорец предстои сблъсък с Левски за Суперкупата на България. Той ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“ от 18 ч. Според колегите от „Тема Спорт“, „орлите“ ще осъществят поне още един трансфер до края на трансферния прозорец. Очаква се да привлекат централен защитник. Причината за нуждата от още едно ново попълнение е изтичащия договор на Оливие Вердон. Това ще се случи в края на сезона. Вердон все още не е подписал нов контракт и с напредването на времето, това изглежда все по-малко вероятно.

Едвин Куртулуш най-вероятно ще получи шанс като титуляр

За следващите мачове по-голяма вероятност да започне като титуляр има Едвин Куртулуш. Но за шведа има един проблем. Той претърпя операция на коляното през есента и не е играл от тогава. Лудогорец се класира за плейофния кръг на Лига Европа като 22-ри в основната фаза и ще играе срещу Ференцварош. Освен за Суперкупата, „орлите“ ще срещнат Левски и на 1/2-финал за Купата на България. В Първа лига те са трети с 37 точки, колкото има и втория ЦСКА 1948.

