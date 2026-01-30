Лудогорец среща стари свои душмани в плейофите на Лига Европа

Шампионът на България Лудогорец научи днес своя съперник за плейофната фаза на Лига Европа. Жребият, който бе теглен в централата на УЕФА в Нион, отреди, че „орлите“ ще трябва да се изправят срещу унгарския гранд Ференцварош. Първият двубой между двата тима ще се състои на 19 февруари на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград. Реваншът в Будапеща е насрочен за точно една седмица по-късно – 26 февруари.

ОЩЕ: “Финалът” за Лудогорец, бомба със закъснител в Левски и нож с две остриета за ЦСКА | Точно попадение (ВИДЕО)

Лудогорец ще мери сили с Ференцварош

Може да се каже, че Лудогорец изтегли що-годе добър жребий с Ференцварош, тъй като другият евентуален съперник на този етап от турнира бе германският Щутгарт. Ако „орлите“ успеят да отстранят унгарския тим в плейофите на Лига Европа, то те ще се класират за 1/8-финалите на надпреварата. Там тимът на Пер-Матиас Хьогмо ще се изправи срещу победителя от двойката Брага – Порто.

Статистиката е изцяло в полза на унгарците

До момента Лудогорец и Ференцварош са се срещали в официални мачове общо седем пъти. Статистиката обаче е изцяло в полза на унгарците. Грандът от Будапеща има на сметката си четири успеха. Разградчани са със само един, а два двубоя са завършили наравно. През този сезон Лудогорец и Ференцварош се изправиха два пъти един срещу друг в квалификациите за Шампионска лига и в основната фаза на Лига Европа.

Първият двубой в най-комерсиалната надпревара се проведе в Разград и завърши при резултат 0:0. Реваншът в Будапеща бе спечелен от домакините с класическото 3:0. Мачът в Лига Европа също бе взет от Ференцварош с 3:1.

ОЩЕ: Голова машина на Лудогорец се прицели в участие на Мондиал 2026