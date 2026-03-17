Сърбия може да удари Хърватия с китайските ракети без да напуска въздушното си пространство

Сърбия купува китайски ракети, които могат „да достигнат големи части от Хърватия и това предизвиква безпокойство сред съседите ѝ“ - така швейцарският вестник Neue Zürcher Zeitung (NZZ) започва статията си, в която обяснява за какъв вид оръжие става въпрос. Новината за покупката на ракети CM-400 беше потвърдена лично по телевизията от президента Александър Вучич, добавя NZZ, предава хърватската "Индекс". „Както пише експертното списание The War Zone, Сърбия вече разполага с ракетна система, която е уникална в Европа, с изключение на Русия“, продължава Патрик Цол, тайвански кореспондент на швейцарския вестник, съобщава Deutsche Welle.

След по-подробно описание на бойните характеристики на ракетите „Произведено в Китай", NZZ пише: „Новата сръбска поръчка предизвика особено безпокойство в Хърватия. Столицата Загреб е на около 200 километра от сръбската граница. Това означава, че сръбски изтребител, оборудван с китайска ракета, може да поразява цели в хърватската столица, без дори да се налага да напуска собственото си въздушно пространство. Ако се изчисли обхват, по-голям от 400 километра, това означава, че въздушните оръжия CM-400 на Белград могат да достигнат почти цяла Хърватия".

Ракетите, произведени в Китай

NZZ отбелязва, че след като Вучич обяви закупуването на ракетите, хърватският премиер Андрей Пленкович се обърна към генералния секретар на НАТО Марк Рюте: „Хърватия е член на НАТО, Сърбия е страна партньор на НАТО“.

Швейцарският всекидневник допълнително посочва, че Сърбия в момента разполага с 14 МиГ-29 на въоръжение, а Белград е поръчал преди две години 12 френски Рафала за 2,7 милиарда евро, които трябва да бъдат доставени от 2028 г. „Не е известно дали тогава на Рафалите ще бъдат монтирани китайски ракети. Би било изключително необичайно западен изтребител да носи китайски оръжия“, заключава NZZ.

„Сърбия е едва втората страна, която разполага с китайски ракети“ от типа CM-400 на въоръжение, продължава вестника. И добавя, че най-важният клиент е Пакистан, който ги използва в комбинация с китайския бомбардировач J-10.

Сърбия е тестов пазар

Както се посочва по-нататък в статията, Сърбия е тестов пазар за поставяне на китайско военно оборудване в Европа. Китай е най-важният доставчик на оръжие за Сърбия през последните години, добавя NZZ. И продължава, че Белград купува военно оборудване също от Русия, Франция, Германия и Израел. Геополитическият балансиращ акт на правителството на Вучич се проявява и по въпроса за оръжията, заключава NZZ.