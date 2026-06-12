Най-скъпата покупка на ЦСКА в ерата „Гриша Ганчев“ бе огромно разочарование, а сега съдбата му е в ръцете на Христо Янев

В края на април 2024 година Гриша Ганчев и синът му Данаил се оттеглиха от ЦСКА. Двамата дадоха безвъзмездно своя дял акции на Националния фонд за Спорт, Култура, Изкуство и Наука, който е свързан със сегашния собственик на клуба Валтер Папазки. Така, след 8 години начело, официално бе сложен край на ерата „Гриша Ганчев“ в родния гранд.

За 8 години управление Гриша Ганчев и неговият екип докараха множество чужденци в ЦСКА. Някои трансфери бяха сполучливи, други – не толкова. Една сделка обаче остава в историята на клуба като един от най-големите провали на бизнесмена и хората му. Тази за Матиас Фаетон.

ЦСКА брои 1,6 милиона евро за Матиас Фаетон

Матиас Фаетон пристигна в ЦСКА през лятото на 2023 година от втородивизионния френски Гренобъл. Офанзивният футболист точно бе станал голмайстор на Лига 2 и към него имаше интерес от доста отбори. В крайна сметка „армейците“ спечелиха битката за подписа му. Така крилото пристигна на „Армията“, а Гриша Ганчев брои 1,6 милиона евро за правата му.

В първия си сезон в ЦСКА Фаетон изигра 40 мача за „червените“ във всички турнири, в които реализира 6 гола и направи 5 асистенции – представяне, което е меко казано слабо за футболист на стойност близо 2 милиона евро. Втората му кампания с екипа на „армейците“ обаче бе още по-разочароваща – 4 попадения и 5 асистенции в 28 двубоя.

Крилото успя да се скара с всички в швейцарския Цюрих

По време на престоя си в ЦСКА самият Фаетон пък на няколко пъти изрази желанието си да бъде продаден. През лятото на 2025-та то се сбъдна. Поне частично. Крилото бе даден под наем в швейцарския Цюрих, а в договора между двата клуба бе заложена клауза за неговото откупуване.

Фаетон стартира кариерата си в швейцарския елит по отличен начин и още в петия си мач заби два гола във вратата на Винтертур. Лека-полека той се утвърди в титулярния състав на тима и от Цюрих възлагаха големи надежди на фланговия футболист, който до края на 2025-та се бе отчел с шест попадения и една асистенция.

В началото на 2026 година обаче националът на Гваделупе отново показа чепатия си характер. Фаетон успя да се скара с капитана на Цюрих Яник Брехер, както и с тогавашния треньор на тима Дани Хедигер. Това не се понрави на наставника и крилото бе изваден от първия отбор на швейцарците. Впоследствие Хедигер бе уволнен, а в края на сезона Фаетон отново получи шанс да докаже, че има място в състава. Той обаче така и не успя да го направи.

Фаетон се завръща в ЦСКА, но има ли място в тима?

В крайна сметка от Цюрих решиха да не активират клаузата за откупуване на Матиас Фаетон и той ще се завърне в ЦСКА. Очаква се крилото да се присъедини към „армейците“ съвсем скоро. Бъдещето му в родния гранд обаче е несигурно. Той има договор с „червените“ до лятото на 2027-ма, а съдбата му е в ръцете на Христо Янев. Наставникът на ЦСКА ще проведе разговор с фланговия футболист, за да добие представа дали той може да помогне на отбора или не.

Ако Фаетон не успее да докаже на Янев, че има място в ЦСКА, то „армейците“ ще опитат да го продадат. Задачата няма да е лесна с оглед на слабото му представяне в последните години, както и заради трудния му характер. Все пак „червените“ се надяват, че най-скъпата покупка в ерата „Гриша Ганчев“ си е взел поука и най-накрая ще покаже защо бяха дадени 1,6 милиона евро за правата му. В случай, че това не се случи – той ще бъде даден отново под наем, докато договорът му с ЦСКА не изтече и той не стане свободен агент.

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