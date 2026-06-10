Силният човек в ЦСКА: Направеното от Валтер Папазки дава светло бъдеще на клуба за следващите 50 години!

Изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов говори по всички наболели теми в родния гранд. Босът на „армейците“ даде дълго интервю пред колегите от „Код спорт“, в което обясни, че бъдещето на клуба в следващите 50 години е светло. Това е благодарение на всички инвестиции, които прави собственикът Валтер Папазки. По думите на Вангелов бизнесменът има дългосрочна визия за развитието на „червените“.

Вангел Вангелов коментира и лятната селекция в тима. Той бе категоричен, че ЦСКА разполага с достатъчно силно ядро от играчи и сега трябва единствено да се надгражда. Изпълнителният директор увери феновете, че до края на трансферния прозорец „армейците“ ще вземат необходимия брой футболисти, които са и доста качествени.

Представянето на ЦСКА през изминалия сезон

„Може да се каже, че миналият сезон премина за ЦСКА от „разпни го“ до „осанна“. Отборът беше под голямо напрежение – всеки мач беше финал. Радвам се, че сезонът завърши по добър начин. В крайна сметка целта беше постигната. Това беше максимумът, който можеше да извлечем. Имахме много работа за вършене, така че се концентрирахме върху това, а не върху ситуацията, в която сме намерили клуба. Иначе имаше много хейт върху отбора и то от хора, които се предполага, че обичат ЦСКА“.

„Бъдещето на ЦСКА не зависи от победната дузпа във финала. Познавам г-н Папазки отдавна и знам, че той има дългосрочни намерения към клуба. Дори да бяхме изгубили финала за Купата, няма да стане катаклизъм в клуба. Въобще не е имало тема за разговор за нов треньор. Той изпълни неговите задачи. Смятам, че най-нормалното нещо е, когато човек изпълни задълженията си, трудът му да бъде оценен. Беше най-нормалното нещо да предложим нов договор на Христо Янев“.

Идването на Христо Янев и напрежението между него и Иван Велчев

„Христо Янев и Иван Велчев са хора, които много обичат ЦСКА. Смятам, че те ще застанат на страната на ЦСКА и ще загърбят всички различия. Вярвам го. Говорих и с двамата. Те са хора, които гледат напред. Ако трябва, ще срещна Христо Янев и Иван Велчев“.

„Когато дойдох в ЦСКА, вече се обсъждаше смяната на Душан Керкез. Христо Янев беше един от вариантите за негов заместник, което беше логично. Питаха ме за мнението ми. Дадох едно обективно мнение за него, което смятам, че повлия за избора му. Бях честен и смятах, че Христо Янев може да свърши работа, отделно опашката за нови треньори не беше много голяма“.

„С Христо Янев сме имали различия, спорили сме, но това е нормално. С него заедно сме минали през много трудни моменти, а един от тях беше завършекът на сезона. Христо Янев винаги е определял състава си сам. Знам, че в историята на ЦСКА е имало и други случаи, но сега спортно-техническите решения са само негови“.

Целите в Европа и лятната селекция

„Конкретни цели за Европа не сме поставяли. Две години ЦСКА да не бъде в Европа е пагубно, а бяхме близо до това да изпуснем и трета. Радваме се, че успяхме да се класираме. Надяваме се да достигнем до такава фаза в Европа, че да играем на собствения си стадион. За селекцията сме внимателни. Сега имаме готов състав, не е като през зимата. Имаме нужда от 4-5 попълнения. Искам да успокоя феновете ни – ще ги вземем, но искаме да са точните хора, на точните позиции. Няма да влизам в конкретика, водим разговори с много футболисти“.

„Цената на играчи от българските отбори скача много, когато разберат, че ЦСКА го иска. Това е един от проблемите, с които се сблъсках. Ако за някой футболист се иска една цена, от ЦСКА се иска по 3. Има ясна стратегия за трансферите. Скаутското звено гледа много футболисти, стига до някои имена, дава ги на треньора. Имаме и няколко мениджъри, с които работим и им имаме доверие. Дават ги на треньора, той и спортният директор ги одобряват и когато всички заедно вземат решение, че това е точният футболист, той идва на моето бюро. Аз преценявам дали набелязаният играч е добра сделка за клуба и водя чисто финансовите разговори. Спортно-технически решават скаутите, треньорът и спортният директор“.

Какво се случва с инфраструктурните проекти на ЦСКА

„Нещата, които г-н Папазки прави за ЦСКА, му дават светло бъдеще за следващите 50 години. Всички знаем в какво състояние беше инфраструктурата на клуба, дори нямаше база за школата. Едно от най-важните неща, които се прави, е именно базата за школата, която ще носи името „Димитър Пенев“. Терените са четири и са почти готови, единият ще бъде закрит. Ще има и общежитие за децата, базата ще бъде на световно ниво. До 2 години се надявам да е готова цялата база, която струва около 30 милиона евро. В Панчарево също обновихме и трите терена, ще има и четвърти. Бунгалата ще останат, ще бъдат 5 звезди. Единият от терените ще има и трибуни за около 2000 души и на него ще мотат да се играят мачове поне от Втора лига. Там чакаме строително разрешение за основната сграда, за да почнем строителство“.

„Плановете са септември месец да има откриване на стадион „Българска армия“. Сроковете, в които стадионът се построи, са без аналог. Ако сме готови по-рано, ще започнем да играем мачовете си преди откриването. Няма да влизам в конкретика, но готвим голяма изненада на феновете ни за откриването. Има вече спекулации за цените на билетите и боксовете на „Армията“, някои са близо, други се различават. Съвсем скоро ще излезем с официалните цени“.

„Валтер Папазки е човек, който с каквото и да се захване, го докарва докрай“

„Собственикът е дал картбланш, осигурява ни всичко, от което имаме нужда. Такива условия, които ние имаме, ги няма никъде, за което сме му благодарни. Той не се меси в спортно-техническите решения. С г-н Папазки се виждаме сравнително често за толкова зает човек като него. Той е човек, който гледа дългосрочно и от една загуба, дори и от Септември, не прави трагедии. Нито пък отива в другата крайност при победа над водещите отбори“.

„Той е човек, който с каквото и да се захване, го докарва докрай. Неговата визия е дългосрочна и това ни дава спокойствието да работим спокойно. Чисто спортно-технически бюджетът ни не надхвърля този на отборите около нас в класирането. Малко е мит това нещо за големите харчове за заплати и трансфери“, обясни Вангел Вангелов.

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