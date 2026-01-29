Нов в ЦСКА притесни сериозно Христо Янев

Едно от новите попълнения на ЦСКА притесни сериозно треньора на тима Христо Янев. Става въпрос за 23-годишното колумбийско крило Алехандро Пиедраита. Фланговият футболист получи контузия в бедрото по време на последната контрола на „армейците“ от зимния подготвителен лагер в Турция срещу тима на Гангуон, която българският гранд спечели с категоричното 5:2, и се наложи да бъде заменен принудително.

Алехандро Пиедраита има контузия в бедрото

Според Христо Янев и лекарския щаб на ЦСКА контузията на Пиедраита не е сериозна. Той обаче все още не е подновил тренировки със своите съотборници. Това пък поставя участието му в последната контрола на „армейците“ под сериозна въпросителна. Както е известно, „червените“ ще се изправят срещу Дунав Русе на 31 януари, събота. Проверката ще се проведе на базата на столичани в Панчарево като стартира в 14:00 часа.

Крилото е под въпрос за контролата с Дунав

Алехандро Пиедраита бе първото зимно попълнение на ЦСКА като привличането му бе обявено веднага след края на двубоя с Локомотив София в турнира за Купата на България в средата на декември. Колумбиецът се представи на добро ниво по време на зимния подготвителен лагер в Турция като дори успя да запише и първата си асистенция с екипа на „армейците“. Това се случи на мача с Гангуон, когато той получи въпросната контузия в бедрото.

