Разочарованият Илиан Илиев: "Наведохме главите, недопустимо е"

ЦСКА 1948 разгроми тежко неузнаваемия от началото на сезона Черно море с 4:1. Двубоят беше от петив кръг на Първа лига. "Моряците" поведоха, но "червените" се окопитиха и постигнаха обрат. Старши трньорът на варненци Илиан Илиев говори след срещата и заяви, че той поема отговорност за загубата. Той отбеляза доброто начало за своя отбор, но призна, че след изравнителното попадение настроението на неговите играчи е паднало.

Илиан Илиев: "След като ни вкараха втори гол, наведохме главите"

Ето какво каза Илиан Илиев: "Влязохме по-добре в мача, вкарахме гол, но постепенно отстъпихме инициативата. Направихме безсмислен фал и ни изравниха. При нас е интересно, че като допуснем гол, след това продължаваме да допускаме. След като ни вкараха втори гол, наведохме главите. Вкарват ни лесни голове от техните ситуации, а ние при нашите ситуации не можем да вкараме. Много лошо разположение в защита при двете им контраатаки. Обръщаме внимание как атакуваме, как завършваме, а малките неща в защита не ги изпълняваме. Аз съм виновен за това, че отборът загуби.

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"Третият гол ни отказа"

Двата ни гола станаха, след като не се справихме добре в защита. В предните години допускахме малко голове, а преди това бяхме в топ 3 по най-малко допуснати голове. По-недопустимо е като допуснем гол, да навеждаме главата, вместо да се вдигнем и да вкараме. Третият гол ни отказа. Със сигурност влияе, не само игрово, влияе на ситуациите, когато противникът владее топката близо до наказателното ни поле. Допускаме лесно голове, а години наред беше точно обратното. Срещу Дунав трябва да сме по-дисциплинирани, защото сме неуверени в последните 30 метра, когато се защитаваме. Имахме доста удари, при които противникът би ни създал по-опасна ситуация.

Една победа би дала основа, на която да стъпим за следващите мачове. Натрупват се негативните мачове, навеждаме главите рано-рано. Можехме да променим нещо с един гол, но не можем да реализираме, а и късметът не ни помогна".

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