"Никой не може да ми отнеме морето": Зеленски обяви какво ще прави след войната (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски разкри какво иска да прави след като войната с Русия свърши.
🥹 Zelensky reveals what he wants to do after the war— NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2026
“After the war, I need some time to be with my family and by the sea. No one will be able to take my sea away from me. I will fight for it,” Zelensky said.
He was responding to a suggestion that after the war, political life… pic.twitter.com/MIzQxOoQAl
„След войната ми трябва малко време да бъда с моето семейство и до морето. Никой няма да може да ми отнеме морето. Ще се боря за него“, каза през смях Зеленски. Така той отговори на предположението, че след войната политическият живот може да не му остави време за почивка.
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