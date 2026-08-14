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"Никой не може да ми отнеме морето": Зеленски обяви какво ще прави след войната (ВИДЕО)

14 август 2026, 23:47 часа 642 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
"Никой не може да ми отнеме морето": Зеленски обяви какво ще прави след войната (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски разкри какво иска да прави след като войната с Русия свърши. 

„След войната ми трябва малко време да бъда с моето семейство и до морето. Никой няма да може да ми отнеме морето. Ще се боря за него“, каза през смях Зеленски. Така той отговори на предположението, че след войната политическият живот може да не му остави време за почивка.

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почивка море Володимир Зеленски война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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