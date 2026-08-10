Спорт:

Класиране по асистенции в Първа лига 2026/27 - изравнени сили (ОБНОВЕНА)

10 август 2026, 23:47 часа 5157 прочитания 0 коментара

Битката при асистентите в Първа лига през сезон 2026/27 обещава да бъде оспорвана. През миналата кампания Спас Делев разби по-младите си колеги с впечатляващите 14 асистенции, а сега звездите на водещите грандове ще опитат да оглавят класацията. В тази статия ще следим представянето на най-добрите подавачи в българския елит, а класирането ще бъде актуализирано след всеки изигран кръг.

Кой ще бъде новият "крал" на асистенциите в българския футбол?

След първите три кръга начело с по две голови подавания са Драган Гривич от ЦСКА 1948, Евертон Бала и Алекс Сентейес от Левски, както и Бърнард Текпетей от Лудогорец. "Сините" имат двама представители на върха, но разликите са минимални и подреждането може да се промени още в следващите мачове.

Алекс Сентейес

В списъка ще бъдат включвани всички играчи, записали голово подаване през сезона. При равен брой асистенции футболистите ще заемат една и съща позиция. Следете тук актуалното класиране и надпреварата между най-добрите подавачи в Първа лига през сезон 2026/27.

Класиране при асистентите в Първа лига през сезон 2026/27

  1. Драган Гривич, Георги Русев (ЦСКА 1948); Евертон Бала, Алекс Сентейес (Левски); Бърнард Текпетей, Симеон Шишков (Лудогорец); Мохамед Брахими (ЦСКА); Карлуш Меоти (Ботев Пловдив) – 2 асистенции
  2. Мамаду Диало, Хосе Мартинес, Петър Витанов (ЦСКА 1948); Георг Стояновски, Антон Иванов (Спартак Варна); Радослав Апостолов (Дунав Русе); Давид Кусо, Мазир Сула, Мехди Мубарик (Левски); Мигел Барандаш, Ертан Томбак (Черно море); Самюел Калу, Владимир Мендеш (Ботев Пловдив); Адил Тауи (Локомотив София); Емил Стоев, Владимир Николов (Славия) – 1 асистенция
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ЦСКА Левски Лудогорец ФК ЦСКА 1948 Първа лига
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес