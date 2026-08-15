Браво! Стилияна Николова донесе медал на България от Световното първенство

Стилияна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на Световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Това е първо отличие за България от шампионата, а освен това тя осигури на страната и квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. Българката завърши със сбор от 117.600 точки. Тя получи оценки 30.150 на обръч, 29.250 на топка, 29.000 на бухалки и 29.200 на лента.

Стили Николова печели сребро за втори пореден път

Така Николова за втори пореден път става световна вицешампионка след среброто в Рио 2025. Тя е и европейска вицешампионка от Варна 2026. Българската гимнастичка вече има и кариерата си 12 отличия от световни шампионати (1 златен, 8 сребърни и 3 бронзови), както и 18 (9 златни, 6 сребърни и 3 бронзови) от първенства на Европа. Състезанието беше много тежко, оспорвано и се реши с изпълненията на третия и на четвъртия уред. Световната титла за трети пореден път пред родна публика спечели германката Даря Варфоломеев (Германия) със 119.500 точки. Олимпийската и европейска шампионка стана пред родна публика трикратна номер 1 на планетата.

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Николова получи квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис

Стилияна Николова започна участие на финала с бухалки и след отлична игра получи оценка от 29.000 точки, от които 13.000 трудност, 7.800 изпълнение, 8.200 артистичност. Във втората ротация на група А Николова игра силно с лента и получи първоначално 28.900 точки (12.500, 8.250, 8.150). Треньорският щаб подаде контестация за трудност с уред и тя беше уважена и оценката повишена на 29.200 (12.800, 8.250, 8.150). При третата смяна на уредите Николова беше изключително убедителна на обръч и съдиите й дадоха 30.150 точки (13.500, 8.350, 8.300). В последната ротация Стилияна Николова игра с топка и съдиите й дадоха 29.250 точки (12.700, 8.300, 8.250).

Трите медалистки получиха и квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028, които обаче не са поименни. В неделя Стилияна Николова ще спори за медали и на финалите на обръч, бухалки и лента.

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