Алвеша след разгрома на ЦСКА 1948 над Черно море: "Нямах притеснения, много добре играха"

ЦСКА разгроми Черно море с 4:1 в двубой от петия кръг на Първа лига. "Червените" изоставаха в резултата след само 10 минути игра, но в края на първото полувреме успяха да изравнят. През втората част домакините тотално овладяха събитията на терена и доминираха до самия край на мача. Старши трньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров даде интервю след последния съдийски сигнал. В него той сподели своето мнение за срещата.

Алвеша: "Заиграхме по начина, по който искахме"

Ето какво каза Александър Александров: "Аз мисля, че първите 10-15 минути тръгнахме малко по-тромаво. Позволихме на Черноморе да създадат няколко положения и да вкарат гол. След това заиграхме по начина, по който искахме. Създавахме ситуации. Да, Черно море първото полувреме имаха някои опасни контри. Което е нормално след като искаме постоянно играене в тяхната половина и оставяме пространство зад гърба. Вкарахме гол, отмениха го, вкарахме втори. След това, във второто полувреме, след като направихме нужните корекции изиграхме няколко добри, може би много силни 45 минути.

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"Искахме да владеем повече топката"

Аз мисля, че много добре играха. Ние искахме да имаме контрол. Защото последните мачове губехме този контрол. Заради това искахме да владеем повече топката. Стана така, имахме и ситуации. Нямахме типичен централен нападател, който да завършва центрия. Опитахме се повече с по-центрирания и по-стрелни подавания. На моменти се получиха много хубави неща. Но след като беше хикс на полувремето, трябваше вече да променим и да пуснем Наско, че да спечелим мача. Наско си свърши по най-добрия начин работата и спечелихме мача.

"Аз нямах притеснения"

Вече минаваме един мач на седмица. Аз знам, че моите футболисти са добре подготвени. Направихме добра подготовка. И бях сигурен, че ще издържат тези 90 минути. Въпреки, че 90% от състава играха 120 минути. Те го показаха. Така, че аз нямах притеснения от гледна точка на физическата подготовка. Имах притеснения от като емоция, след като отпаднахме по такъв начин. Дали ще могат чисто психически да се вдигнат и отново да се заредят. Но те показаха, че го могат и го направиха днеска".

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