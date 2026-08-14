Мощен ЦСКА 1948 разгроми неузнаваемия от началото на сезона Черно море

В двубой от петия кръг на Първа лига, сили премериха ЦСКА 1948 и Черно море. "Червените" и "моряците" бяха на двата полюси преди началото на срещата, като домакините от Бистрица не бяха допуснали загуба, а гостите нямаха победа. Въпреки това, възпитаниците на Илиан Илиев поведоха рано в мача, но след това футболистите на Александър Александров взеха инициативата и изравниха до края на първото полувреме. През втората част ЦСКА 1948 не просто осъществи обрат, а разгроми Черно море, като срещата приключи при резултат 4:1 за "червените".

Първото полувреме завърши наравно

Черно море започна добре срещата, като хвана съперника си на контраатака и след дълга топка от левия фланг Аши Буаклин овладя топката на границата на наказателното поле, напредна и откри резултата. Но през остатъка от първата част ЦСКА 1948 пое нещата в свои ръце. До почивката "червените" владееха топката през 64% от времето и имаха 5 удара към вратата на Черно море, 3 от които точни. В 35-ата минута възпитаниците на Александър Александров изравниха, но попадението на Андре Хофман бе отменено. Но само 5 минути по-късно Фредерик Масиел се разписа за 1:1 и този път голът беше зачетен. Така първата част завърши.

Още: Роден гранд обяви нов футболист от Западна Европа

ЦСКА 1948 разгроми Черно море през второто полувреме

На полувремето имаше една промяна - Атанас Илиев замени Петър Витанов за ЦСКА 1948. Тази смяна се отплати веднага, като Илиев наказа бившия си отбор и направи резултата 2:1 в 52-ата минута. "Червените" продължиха доминацията си на терена, като държаха събитията под контрол. Добре изградена атака по десния фланг се оказа ключа към третия гол за възпитаниците на Александър Александров, като Фредерик Масиел се разписа за 3:1 в 63-ата минута. В остатъка от срещата ЦСКА 1948 затвори мача, като Черно море имаше положения, но нито едно от тях не беше достатъчно опасно.

"Червените" направиха победата си още по-сигурна, като в 82-та минута Елиаш Франко направи резултата 4:1. Настроеноето в играта на "моряците" удари дъното, като те удариха и греда. А възпитаниците на Александър Александров направиха нужното, за да завършат мача спокойно. Така срещата приключи при резултат 4:1 за ЦСКА 1948.

Още: Левски взе много важно решение преди плейофа за влизане в групите на Шампионска лига