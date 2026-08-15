Има ли проблеми с екипажа на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн": Говори Доналд Тръмп (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отрече, че има притеснения за условията на живот на екипажа на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн", чиято мисия продължава вече над осем месеца, предаде Франс прес. В същото време обаче той потвърди, че този самолетоносач ще бъде заменен от друг. Според информации в медиите това ще е "Джордж Вашингтон", посочва АФП, цитирана от БТА.

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“Не, те не се тревожат", каза Тръмп относно семействата на моряците от екипажа, въпросът за които повдигна репортер по време на брифинг на американския държавен глава.

Reporter: Family members of service members are concerned about conditions on the USS Lincoln.



Trump: No, they’re not.



Reporter: Has the deployment gone on too long?



Trump: No. No. No. Not nearly long enough. pic.twitter.com/24Z58NYFVf — Clash Report (@clashreport) August 14, 2026

Самолетоносачът "Линкъл" "е готов да отплава, или това ще стане много скоро, и той ще бъде заменен от друг подобен кораб", заяви Тръмп пред журналисти, преди да отпътува за щата Ню Йорк. Запитан дали мисията на "Линкълн" не е продължила прекалено дълго, президентът отговори: "Не, не, не... Това далеч не е прекалено дълго".

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В сряда политици от опозиционната Демократическа партия поискаха обяснение от министъра на отбраната Пийт Хегсет за твърденията му, че ситуацията с този военен кораб "се преувеличава".

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"Ейбрахам Линкълн" напусна Сан Диего, Калифорния, през ноември миналата година за мисия в Южнокитайско море, но бе пренасочен към Близкия изток преди началото на американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари.