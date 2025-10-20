Сираков прие поканата на Гонзо – ще бистрят ситуацията със Светльо Вуцов

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков е приел поканата на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов за среща. Това съобщиха колегите от „Спортал“. Както е известно, онзи ден Гонзо покани легендата на „сините“ на разговор, в който да избистрят ситуацията с вратаря на столичани Светослав Вуцов. Наскоро младият страж обяви, че се оттегля от националния тим на страната.

Проблемът със Светослав Вуцов

Светослав Вуцов бе категоричен, че в момента се чувства нежелан в представителния тим на България. Решението му дойде само няколко дни, след като неговият треньор в Левски Божидар Митрев обяви, че вратарят е бил подложен на огромен стрес в националния отбор и е бил заплашван от хора от щаба. Тези твърдения бяха отхвърлени от селекционера на „лъвовете“ Александър Димитров, но в крайна сметка Вуцов е непоколебим в решението си.

Кой ще присъства на срещата?

Затова и Георги Иванов инициира среща с ръководството на Левски и самия Светльо Вуцов. Тя ще се състои утре, 21 октомври на обед в Националната база в столичния квартал Бояна. Очаква се на срещата да присъстват Наско Сираков, изпълнителния директор на „сините“ Даниел Боримиров и Вуцов. От страната на Българския футболен съюз пък ще бъдат Георги Иванов и селекционерът Александър Димитров. Всички те ще опитат да намерят изход от ситуацията и евентуално вратарят да продължи да играе за националния отбор.

