Тити Папазов избухна: Г-н Веласкес е Божият подарък за Сираков! Вълка се оказа и гросмайстор!

Една от най-емблематичните фигури около Левски - Константин Папазов, избухна в типичния си неподражаем стил. В социалните мрежи баскетболният специалист написа дълъг емоционален пост, изпълнен с главни букви и цветущи фрази. Според Тити старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес е Божият дар за мажоритарния собственик на клуба Наско Сираков. Легендарният нападател, наричан от Тити Папазов Вълка, е засипан с похвали и е наречен гросмайстор.

Тити Папазов със суперлативи за Веласкес и Сираков

"Добро утро синя братя! Вчера разбрах, че ГОСПОДИН Хулио Веласкес не е побеждавал никога Черно Море! Винаги има първи път!!! Вярвам, че ще утре! Сега искам да попитам всички СИНИ БРАТЯ. Помните ли колко помия се изля по Наско и Борето. Защо и до кога Левски няма да има треньор? Как е възможно да посрещнем 2024 без треньор? Не е професионално, срамно е!", започва Папазов.

"Пиша с големи букви ГОСПОДИН, защото доказа, че да си треньор на Левски трябва да си КЛАСА!!!! Не го видях да води мач на любимия ни отбор по анцуг??? Не чух един път да нападне някой наш футболист пред медиите! Не чух един път да се оправдае с глобалното затопляне! Не чух един път да се оправдае със съдиите! Не чух нито един път да се оплаче от някого, вероятно ходи щастлив на работа!", продължава той.

"Той просто е ГОСПОДИН с КЛАСА! ГОСПОДИН ВЕЛАСКЕС е БОЖИЯ подарък за Наско Сираков! Гордея се, че бях част от това Наско да ми повярва! В началото вярвах, че трябва да сме поне трима? Насила обаче нищо не става. Оказа се, че е можело и само двама, стига само единият от тях да е ВЪЛК. ВЪЛК, ама не кръвожаден, ненаситен, алчен. ВЪЛК, който силно обича" стадото" си! Гордея се с идеята си, че Сираков е ЧОВЕКА!!! 14.05.2020 Гордея се със срещата ни с Мило Борисов на 02.07.2021... ВЪЛКА се оказа и гросмайстор", допълва баскетболният специалист, като целия му пост може да видите тук:

Добро утро синя братя!Вчера разбрах, че ГОСПДИН Хулио Веласкес не е побеждавал никога Черно Море! Винаги има първи... Posted by Konstantin Papazov on Saturday, October 18, 2025