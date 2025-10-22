Юношите на България отстъпиха пред Полша и завършиха на трето място в крайното класиране на турнира на УЕФА

Юношеският национален отбор на България по футбол (до 15 години) претърпя поражение с 0:2 от полските си връстници в последния мач на Турнира за развитие на УЕФА, който се проведе на базата на БФС в Бояна. Тази загуба остави младите „лъвчета“ на 3-о място в крайното класиране с 5 точки.

Правилата на турнира

Първи е съставът на Словакия, който в последната си среща надделя над Литва с 5:4 и събра 6. Също със 6 завършва и Полша, но има загуба в прекия двубой със словаците. Тимът на Литва е с една точка, която взе от равенството и последваща загуба след дузпи от България на старта. По регламент в тези турнири при равенство в редовното време се пристъпва към изпълнение на дузпи. Спечелилият там взима две точки, а който отстъпи остава с 1.

Днес полският тим доминираше сериозно преди почивката и още в 3-ата минута снажният централен нападател Михал Куцала прати топката в мрежата. До 15 минута поляците можеха да водят доста по-убедително, след като на три пъти удариха гредите на българската врата. В крайна сметка резултатът беше удвоен в 31-ата минута, когато Давид Сулевски получи пас през линиите, измъкна се от българската защита и за втори път изпрати топката в мрежата.

През втората част поведението на българския отбор беше изцяло променено, като почти всички дитуации за гол бяха пред полската врата. В 58-ата минута Даниел Лилковски видя, че вратарят Антони Миерник е излязъл и опита да го преодолее, но топката срещна гредата.

Десет минути по-късно Красимир Илчев, който влезе от пейката, на два пъти можеше да намари, но полският страж се справи. Последното чисто положение за българите в мача пропусна отново Лилковски, който от границата на малкото наказателно поле стреля в аут. До края момчетата на треньора Петър Карачоров пренесоха събитията пред вратата на Полша, но не се стигна до гол.

В другата среща от турнира за родени през 2011-а година Словакия се наложи с 5:4 над Литва, като мачът се игра на изкуствения терен на стадион „Славия“.

