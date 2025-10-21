Никога, ама никога националният отбор не е имал по-слаб селекционер от Александър Димитров!

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

2 поредни загуби - с 1:6 от Турция у дома и с 0:4 от Испания като гост. Обща голова разлика - 1:10. Така изглежда дебютът на Александър Димитров, изразен в резултати. Трудно можем да се сетим за по-слаб старт на треньор в световния футбол. Като добавим и страхливата и пораженческа игра, загубите стават още по-болезнени. А случилото се в тези два мача само потвърди мрачните прогнози около назначаването на Димитров - че България никога, ама никога не е имала толкова слаб селекционер.

Александър Димитров няма опита и авторитета да бъде начело на България

Проблемът не е само в резултатите, а в липсата на опит и авторитет. Само можем да се чудим как в Българския футболен съюз избират кой да бъде селекционер на представителния отбор на България. Навярно се търси доказан специалист, със сериозна визитка, който е работил на най-високо ниво във футбола. Е, във визитката на Александър Димитров не виждаме нищо подобно. Първите си стъпки прави като помощник в Индонезия, после минава през местния отбор на Герман и Витоша Бистрица. От 2010 до 2015 г. влиза в структурите на БФС и работи с младежите до 17 г. и до 19 г.

Първият му и единствен опит да води елитен клуб завършва катастрофално

Първият му и единствен опит да се захване да води елитен отбор е с Берое през 2016-а. Задържа се 14 мача в Стара Загора, преди да си подаде оставката след само 5 победи. След Берое за кратко води и Локомотив Горна Оряховица, преди отново да се завърне в зоната си на комфорт - младежките национални отбори. През 2018-а го избират за селекционер на младежкия национален отбор до 21 години, където работи в продължение на 7 години: до 2025-а, когато и той, и в БФС решават, че вече е готов да заеме поста на селекционер на мъжкия отбор.

Димитров почти не е работил в мъжкия футбол

Да ме извиняват Александър Димитров и ръководителите на БФС, но разликата между младежки футбол и мъжки футбол е горе-долу като разликата между учебния материал в 8-ми клас и учебния материал в университета. Каквото и да е постигнал с младежите за тези 7 години, Александър Димитров няма никакъв шанс да е подготвен за тежкия сблъсък с реалността, който го чакаше още в първите му два мача на мъжко ниво. Не мога да се сетя за друг селекционер на България от близкото минало, който да е имал по-слаба визитка от Александър Димитров. Само 14 мача с Берое (9 от които не печели) на елитно ниво от 2016-а - и толкова за последните 9 години!

Нито можем, нито искаме да играем футбол

Как Александър Димитров ще се надлъгва тактически с Винченцо Монтела и с Луис де ла Фуенте? Срещу Испания в първите 35 минути показателят ни за очаквани голове (хG) бе 0,00. Без прецедент! Като няма какво да губим, поне да се опитаме да играем футбол! Само че тактическата смелост на селекционера стигна единствено до това да пусне дебютна двойка централни защитници срещу може би най-силната атака в света. Впрочем, доста любопитно решение на фона на скандала със Светослав Вуцов, не мислите ли?

Експериментът срещу Испания повдига съмнения за позор

Ако Александър Димитров и неговият щаб действително са имали задна мисъл да сложат Вуцов с такава отбрана пред себе си срещу Испания с цел да му скъсат мрежата от голове, това би било един от най-големите позори в българския футбол. Няма обаче да влизаме в сферата на конспирациите и единствено ще кажем, че на Димитров и щаба му не им прави чест, ако наистина са търсили публично унижение и "смачкване" на психиката на Вуцов. Не прави чест и на съотборниците на Вуцов в националния, че не се застъпват за него. Защото днес е Светльо, утре ще е някой друг.

Александър Димитров вече губи доверието на съблекалнята

Дори няма и да коментираме поведението на Александър Димитров, уронващо и без това загубения имидж на националния отбор. От това, че се появява по анцуг на официални мачове, без да спазва никакъв етикет (само вижте Де Ла Фуенте на снимката), до това как се изказва пред медиите. След подобно начало в националния отбор, как Александър Димитров смята да държи съблекалнята? Вярва ли, че все още има авторитет пред футболистите; че те действително го уважават - и като специалист, и като човек?

Назовете по-слаб селекционер на България от Александър Димитров!

Ако върнем лентата назад със селекционерите на националния ни отбор по футбол, надали ще открием по-слабо име от това на Димитров. Нека разгледаме всички треньори назад във времето до последния ни голям форум - Евро 2004, като ще коментирам само имената, които могат да се "конкурират" с това на Димитров:

Илиан Илиев (2023 - 2025) Младен Кръстаич (2022 - 2023) - нищо не постигна, освен да си напълни банковата сметка, но пък във визитката си има национален отбор на Сърбия и Макаби Тел Авив Георги Иванов (2022) - тук може да се поспори кой е по-слаб, но Гонзо поне бе временно решение Ясен Петров (2021 - 2022) Георги Дерменджиев (2019 - 2020) Красимир Балъков (2019) Петър Хубчев (2016 - 2019) Ивайло Петев (2014 - 2016) Любослав Пенев (2011 - 2014) Михаил Мадански (2011) - бе временно решение, иначе е възможен коментар Лотар Матеус (2010 - 2011) Станимир Стоилов (2009 - 2010) Пламен Марков (2008) Димитър Пенев (2007) Станимир Стоилов (2007) Христо Стоичков (2004 - 2007)

За близо 20 години са преминали 16 треньори през поста селекционер на България. Откровено не мога да назова специалист, който да е по-слаб от Александър Димитров. Просто качествата, опитът и авторитетът на Димитров не отговарят на неговите предшественици. Истината е, че Александър Димитров приключи с националния отбор още преди да е започнал - и е въпрос на време това да бъде признато от всички замесени. Колкото по-рано, толкова по-добре.

Автор: Стефан Йорданов

