“Синове на сатаната“: Проф. Вили Лилков с книга за зверствата на болшевизма

29 януари 2026, 14:16 часа 223 прочитания 0 коментара
Над 250 души присъстваха на премиерата на приносното заглавие от популярния български изследовател проф. Вили Лилков“Синове на Сатаната“. Събитието се състоя в препълнената зала на Съюз на българските архитекти – София, където стотици зрители дойдоха да станат част от разговора за болшевишкия терор в Съветска Русия през ХХ век.

Модератор на събитието беше журналистът и телевизионен водещ Любомир Огнянов, който откри събитието с думите, че “Синове на Сатаната“ разглежда “най-мракобесния режим, който от 1917 г. до днес буквално осакатява не само една нация, а цял един континент“.

Снимка Мартин Матев

Двамата с проф. Вили Лилков влязоха в разговор за “сатанинските дела“ на болшевишката революция, коятo започва повсеместно унищожаване на интелигенцията, аристокрацията и буржоазията на Русия.

“Това, което е описано в книгата и се случва в СССР, не може да го измисли човек“, подчерта проф. Лилков и заяви, че всеки читател, който прочете книгата, ще се съгласи, че няма по-правилно заглавие за терора, описан в нея.

В понеделник, 2.02.2026 г. проф. Вили Лилков ще бъде гост в предаването Студио Actualno.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
