Номинация за "Букър"! Български роман отново ще се бори за престижната награда

Втори български роман може да се бори за спечелването на международната награда "Букър". Това стана ясно, след като бе обявен дългият списък за отличията, в който влиза романът "Остайница" на Рене Карабаш. Новината съобщи Манол Пейков в своя Facebook профил. "Току-що бе обявен дългият списък на международния "Букър" – най-престижната литературна награда в света за издадена през годината преводна книга на английски език. Безкрайно шастливи сме да обявим, че англоезичното издание на "Остайница" от Рене Карабаш ("She Who Remains", в превод на Izidora Angel) е част от тазгодишния списък от 13 заглавия!", пише Пейков.

"Това е втората книга от български автор, която попада в номинациите на "Букър" през последните три години – след "Времеубежище" на Георги Господинов в превод на Анджела Родел, която спечели наградата през 2023 година", добавя още той.

Заглавията, попадащи в дългия списък, са избрани сред 128 произведения. Краткият списък ще бъде обявен на 31 март. Международната награда "Букър" признава важната роля на превода, като наградата от 50 000 британски лири се разпределя поравно между автора и преводача на наградения роман.

"Остайница" отдавна прави впечатление извън границите на страната ни, а съвсем наскоро музикалната суперзвезда Дуа Липа обяви в книжния си клуб Service95 най-добрите книги на 2026-а, които всеки трябва да прочете, като сред избраните от нея и екипа ѝ книги попадна именно романът на Рене Карабаш. Известен факт е, че Дуа Липа има албански корени и вероятно това е една от причините да избере романа на Рене Карабаш, тъй като историята в него се занимава със света на бурнешите – заклетите албански девици, които полагат клетва и се превръщат в мъже.

Коя е Рене Карабаш?

От 11 години Рене Карабаш е основател и организатор на Академия за писатели "Заешка дупка", която събира едни от най-изявените ни поети, писатели, сценаристи и драматурзи. Тя е сценарист на хитовия сериал на БНТ - "Те, вълните" с режисьор Неда Морфова – дъщерята на режисьора Александров Морфов. В главните роли на сериала си партнират Теодора Духовникова, Койна Русева, Радина Кърджилова, Мария Кавърджикова, Юлиян Вергов и Ивайло Христов.

През пролетта излиза новата ѝ стихосбирка "Някой ме вика по име", където за първи път ще бъдат публикувани стихотворенията ѝ в рими.