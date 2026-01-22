Захари Карабашлиев е носител на приза "Писател на годината"

Захари Карабашлиев е носител на тазгодишния приз "Писател на годината". Наградата е от Столичната библиотека, която връчи годишните си награди за единадесети път. БНТ получи отличие за активното медийно партньрство и представяне на кампании за насърчаване на четенето. От библиотеката се похвалиха, че активните им читатели са се увеличили с 25 000 души през последната година и се наблюдава все по-голям интерес към българските автори.

"За съжаление, светът е в такъв момент сега, че явно трябва да мине това махало, но светлината рано или късно побеждава мрака", каза Захари Карабашлиев.

