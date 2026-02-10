Защо суперзвездата Дуа Липа избра романа на Рене Карабаш "Остайница"?

Музикалната суперзвезда Дуа Липа обяви в книжния си клуб Service95 най-добрите книги на 2026-а, които всеки трябва да прочете. Сред избраните от нея и екипа ѝ книги, е романът на Рене Карабаш - "Остайница". Известен факт е, че Дуа Липа има албански корени и вероятно това е една от причините да избере романа на Рене Карабаш, тъй като историята в него се занимава със света на бурнешите – заклетите албански девици, които полагат клетва и се превръщат в мъже.

Романът "Остайница" е безспорен хит, като продължава да бъде една от най-превежданите и успешни български книги навън. Романът е преведен вече на над 16 езика, като скоро излезе в Съединените щати и Обединеното Кралство. Предстои да излезе в още няколко държави тази година, сред които и Бразилия, което я превръща в първия български роман, който излиза в страната на Амазонките и самбата.

Романът привлича продуценти и режисьори по света и у нас, някои от които вече работят по филмовите и театралните му адаптации. Очакват се спектакли по него в Италия, Гърция и България (където Рене Карабаш адаптира романа за бъдещия спектакъл, под режисурата на режисьора Стайко Мурджев). През 2026-а излиза и филмът по книгата "Остайница" със сценарист Рене Карабаш и режисьор Костадин Бонев, който е в копродукция с Италия, Албания, Румъния и Германия.

Коя е Рене Карабаш?

От 11 години Рене Карабаш е основател и организатор на Академия за писатели "Заешка дупка", която събира едни от най-изявените ни поети, писатели, сценаристи и драматурзи. Сред менторите тази пролет е дъщерята на големия наш писател Димитър Димов – Теодора Димова, както и неговият внук Лило Петров, който ще поведе класа на сценаристите. Майката на Папи Ханс пък, писателката Кристин Димитрова, ще води курс за млади писатели между 14 и 18 години.

Сред останалите ментори са сценаристът Димитър Стоянович, писателите Радослав Бимбалов, Йоанна Елми, Иван Димитров, поетите Хайри Хамдан, Аксиния Михайлова, Нинко Кирилов и Теодора Тотева, фантастите Марин Трошанов и Емил Минчев. А от тази година Академията открива и курс за стендъп комендианти, който ще води комедиантът Дими Деянски, заедно с гост лектори от сферата. Приемът в Академията продължава до 31-ви март. Информация за всички курсове можете да получите на официалния сайт на Творческа Академия "Заешка дупка".

Рене Карабаш е сценарист на хитовия сериал на БНТ - "Те, вълните" с режисьор Неда Морфова – дъщерята на режисьора Александров Морфов. В главните роли на сериала си партнират Теодора Духовникова, Койна Русева, Радина Кърджилова, Мария Кавърджикова, Юлиян Вергов и Ивайло Христов.

През пролетта излиза новата ѝ стихосбирка "Някой ме вика по име", където за първи път ще бъдат публикувани стихотворенията ѝ в рими.