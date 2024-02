Бой в центъра на Брюксел: Фермери срещу полиция (ВИДЕО)

Протестът е организиран от големи земеделски федерации от Южна Белгия и съвпада със срещата на европейските министри на земеделието, уточнява The Brussels Times.

Фермерите подредиха десетки трактори по главните пътища, водещи към европейския квартал на града, блокирайки движението и обществения транспорт.

Брюкселската полиция съобщи, че 900 трактора са влезли в белгийската столица, като много от тях са се насочили към сградата на Европейския съвет. Димът се носеше във въздуха близо до мястото, където полицията използва водни оръдия, за да защити централата на ЕС зад бетонни бариери и бодлива тел, пише Associated Press. ОЩЕ: Фермери и земеделци се събират на протест в Брюксел

Няколко трактора си пробиха път през едната бариера. В началото на месеца подобна демонстрация прерасна в насилие, тъй като фермери подпалиха бали сено и хвърляха яйца и петарди по полицията близо до среща на върха на лидерите на ЕС, пише и френския всекидневник Le Monde. ОЩЕ: "Като в цяла Европа": И фермерите в Индия обявиха стачка (ВИДЕО)

Гневът на фермерите дойде на фона на среща на земеделските министри от цяла Европа, които се събраха, за да намерят начини да отговорят на опасенията им. Районът около срещата беше отцепен, допълва Reuters.

От другата страна на бариерите в Брюксел министрите искаха да покажат, че слушат. Председателството на ЕС, което в момента се поема от Белгия, призна, че опасенията на фермерите включват тежестта на спазването на политиките за околната среда, спада в помощта от системата за селскостопански субсидии на блока и въздействието на атаките на Русия върху доставките на зърно в Украйна. „Чуваме ясно техните оплаквания“, каза Дейвид Кларинвал, министър на земеделието на Белгия. Все пак ги призова да се въздържат от насилие. „Можем да разберем трудностите им, но агресията никога не е била източник на решения", пише още Le Monde. ОЩЕ: Фермерските протести в Гърция продължават

Police are clashing with striking farmers in #Brussels



Protesters have brought farming equipment into the European Quarter, scattering grain on the road and breaking down fences that police have set up.



The police respond by spraying the farmers' equipment with water cannons. pic.twitter.com/szZezxBCgG