Tesla беше изгонена от автомобилно изложение в Канада

Производителят на електромобили Tesla беше изхвърлен от канадското автомобилно изложение, което се провежда във Ванкувър. Американската марка беше изключена от списъка на участниците поради възможни проблеми със сигурността, обясниха организаторите на събитието.

Решението за отстраняването на Tesla е взето набързо непосредствено преди началото на автомобилното изложение. Електрическите автомобили на марката вече са били в изложбените зали и дори са били заснети от медиите.

Организаторите на автосалона уверяват, че са дали възможност на Tesla да напусне доброволно. Компанията обаче не се е възползвала от това и се е наложило принудително да бъде отстранена буквално ден преди откриването на изложбата.

Официалната причина е загриженост за безопасността на изложението. Автомобилите, представителствата и данните за собствениците на Tesla са атакувани от седмици, като електрически автомобили бяха подпалвани и стреляни, гумите са пукани, а каросерията са обезобразявани с графити. Това се случва на фона на нарастващата политическа активност на шефа на компанията Илон Мъск и търговските войни на Доналд Тръмп. Последният, между другото, обеща да приравни атаките срещу Tesla с тероризъм.

Засега няма жертви, но организаторите на салона във Ванкувър, очаквайки около 130 000 посетители, решиха да не поемат рискове. В същото време Cybertruck, Model 3 и обновеният Model Y вече бяха заели места в изложбените зали.

🤯 Wow! Climate activists vandalized a Tesla dealership in Montreal, Canada to protest against “climate denial” despite the fact that Teslas are electric vehicles. pic.twitter.com/1DkVGIxCKQ