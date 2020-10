Чешкият режисьор Вацлав Мархоул е специален гост на 24-тия София Филм Фест

Режисьорът лично ще представи в София своя филм „Боядисаната птица“, награден с десетминутни овации на премиерата си във Венеция и влязъл в шорт листа за „Оскар“ 2020

Вацлав Мархоул е режисьор, сценарист и актьор, роден през 1960 година в Прага. Завършва Филмовата школа към Академията за изпълнителски изкуства (FAMU) в чешката столица през 1984. От 1990 до 1997 година е директор на прочутата филмова студия „Барандов“. През 2003 година дебютира в игралното кино с екранизацията по романите на Реймънд Чандлър „Smart Philip“. През 2008 година излиза вторият му филм „Тобрук“. Като актьор участва във филмите „The Can“ (2007), „Catch the Billionaire“ (2009) и „To the Woods“ (2012). Премиерата на най-новия му филм „Боядисаната птица“ е в конкурсната програма на 76-ия кинофестивал във Венеция през 2019 година.Нужни са две години, за да се осигурят правата за тази адаптация по прочутия роман на Йежи Кошински, издаден през 1965 година. Авторът заявява приживе, че би дал възможност да екранизират неговата творба само на двама души - Федерико Фелини и Луис Бунюел. След като той си отива от този свят през 1991 година, Мархоул решава, че трябва да опита да намери правата за пресъздаване на романа на кино. След осем месеца, прекарани в търсене, с него се срещат трима мъже от „Spertus Institute for Jewish Learning and Leadership“ в Чикаго. Те разпитват режисьора в продължение на 70 минути и за негова изненада, той получава правата. За да бъде приключена сделката, са нужни още 14 месеца. След това в продължение на три години Мархоул прави 17 различни версии на сценария. Впоследствие идват опитите за финансиране на филма - в продължение на още четири години. „Отиваш на пазарите в Кан или Берлин и казваш, че искаш да направиш тричасов черно-бял военен филм, без диалог на английски език - никак не е лесно. Снимките бяха организирани в хронологичен ред и отнеха почти две години, защото момчето в главната роля трябва да порасне естествено пред очите ни. А след това дойде ред и на постпродукцията, в продължение на още 10 месеца. Но през всичките тези 11 години аз имах най-добрия продуцент - себе си. Нямаше шанс да получа отговор „Забрави, не става!“, споделя Вацлав Мархоул. И продължава:„Боядисаната птица“ е за липсата на любов, доброта и надежда. Разбираме колко важни са те в момента, когато ги изгубим. Това беше най-важно за мен. Насилието и жестокостта в историята са само рамка, не са самата картина. Важно е съдържанието, а не рамката. Насилието и жестокостта са логичните последствия от един конфликт, присъствието им не беше важно, а логично. Имах желание да направя правдив филм, който задава въпроси, но не предлага отговори. Това е моето усещане за романа - повдига толкова много въпроси, като „Защо Господ е създал хората? Каква е причината? Каква е разликата между истинската вяра в Бог и навика да посещаваш църквата, преструвайки се, че си добър християнин? Защо злото изглежда по-силно от доброто?“ Вима една прекрасна сцена-символ, когато птицата е пусната обратно на свобода, но ятото я убива, защото смята, че тя е различна. Не става дума само за разликата в цвета на кожата - иде реч за проблемите, с които се сблъскваме, просто защото сме различни по някаква причина. Ето защо аз твърдя, че това не е филм, посветен на Холокоста, или военна драма - ако бяхме направили фантастичен филм за дете от Земята, което е изоставено на Марс, смисълът щеше да е същият. Случилото се в Източна Европа по време на войната се повтаря навсякъде, дори и в момента. Във всяка секунда от нашия живот все още има деца, които умират някъде по света...За мен това е вечната история за битката между мрака и светлината, доброто и злото, и още много конфликти. Историята ни заставя да си зададем много неприятни въпроси и да открием за себе си техните отговори, които често са много болезнени.“* * *копродукция на Чехия, Словакия и Украйна, е филмова адаптация на противоречиво приемания едноименен роман на родения в Полша американски писател Йежи Кошински. В него авторът описва собствената си съдба, когато по време на Втората световна война е принуден да се крие из селата на Източна Европа, заради еврейския си произход. Заглавието на романа идва от популярна фолклорна традиция, според която хората хващат птица и я оцветяват в различни цветове, преди да я пуснат на свобода. Още с публикуването си романът „Боядисаната птица“ предизвиква сензация, заради покъртителната история, разказана в нея. Преведена е на 30 езика, а „Los Angeles Times“ я определя като „един от най-важните романи на десетилетието“. „Днес 55 години по-късно историята и посланията звучат актуално на фона на сегашното преразглеждане на междуетническото насилие в Източна Европа през 30-те и 40-те години, настоящата глобална бежанска и мигрантска криза и възхода на национализма и популизма в световен мащаб“, пише в ревюто си за филма „Screendaily“. „Този филм ви отвежда на много тъмни места, но вярвам, че точно така може да влезе светлината. Каня всички да тръгнат на това пътуване, да търсят светлината“, казва при представянето на „Боядисаната птица“ във Венеция режисьорът Вацлав Мархоул. Главната роля е поверена на младия Петер Котлар. Звездният международен актьорски състав блести с класата на Стелан Скарсгард, Харви Кайтел, Джулиан Сандс и Удо Киер.Гостуването на Вацлав Мархоул на 24-тия София Филм Фест се осъществява с подкрепата на Чешкия център в София.