Номинираният за "Оскар" филм "Пещерата" ще бъде представен в програмата на 24-тия София Филм Фест

Филмът ще бъде излъчен премиерно в програмата на авторитетния телевизионен канал ден след фестивалния си дебют, на 14.03 от 22 часа

Определян като един от най-добрите филми на 2019 от The New York Times, Los Angeles Times, National Public Radio и The Washington Post, номинираният за „Оскар“ и носител на Наградата на публиката в Торонто „Пещерата“ бе представен за първи път пред телевизионната аудитория в САЩ на 25 януари. Паралелно с пътуването му по фестивали, чрез National Geographic той ще достигне до любителите на документалното кино в 172 държави на 43 езика. Определян от критиците като „безпрецедентен“ и „невероятен“, филмът „Пещерата“ „представя живота на един сирийски ангел“.Начело с двукратно номинирания за награда „Оскар“ режисьор Ферас Фаяд („Last Men in Aleppo“), „Пещерата“ е вълнуващ портрет за смелост, издръжливост и женска солидарност. За обсадените цивилни граждани в разкъсваната от война Сирия надеждата и безопасността се намират под земята, в тайна подземна болница известна като „Пещерата“, където главната лекарка и педиатър д-р Амани Балур и колегите ѝ Самахер и д-р Алаа са извоювали правото да работят наравно със своите колеги мъже по начин, който би бил немислим в потискащата патриархална култура на повърхността. Следвайки жените, които се борят с ежедневните бомбардировки, с хроничен недостиг на доставки и консумативи и непрекъснатата заплаха от химически атаки, „Пещерата“ рисува портрет на смелост, устойчивост и женска солидарност, който буди възхищение. Филмът представя един непоколебим поглед към сирийската война и някои от нейните жени-герои. „В ролята си на сирийски кинорежисьор съм си поставил за мисия да хвърля светлина върху живота на сирийския народ и жестокостите, които и до днес продължават да се случват в моята страна“ – споделя Ферас Фаяд. – „В д-р Амани видях надежда и станах свидетел на това как се бори със стереотипите и предразсъдъците, които управляват нашето общество, докато лекува пациенти при ужасяващи обстоятелства. Нейната история трябваше да бъде разказана и съм много благодарен на National Geographic, че я споделя с толкова много хора.“Филмът предизвиква важни дискусии сред различни общества из целия свят. Към момента се очаква над 6000 души да се включат в кампанията #StandWithDrAmani и да посетят близо 100 прожекции в училища, библиотеки и обществени центрове в над 60 града по света. Допълнителни материали, които ще подпомогнат и задълбочат диалога и ангажираността на зрителите ще бъдат достъпни за всички, които са вдъхновени от историята на доктор Амани.