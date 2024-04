Обявиха филмите в Кан, които ще се борят за "Златна палма" (СПИСЪК)

Вече ви съобщихме голямата новина, а именно, че един от селектираните филми е новото заглавие с Мария Бакалова, която участва в биографичния филм за Доналд Тръмп "Стажантът". Сред останалите филми се отличават новите продукции на Шон Бейкър, Франсис Форд Копола и Йоргос Лантимос.

Филмите в официалната селекция за "Златна палма"

Снимка: Getty Images

Заглавията, които тази година ще се борят за една от най-престижните европейски филмови награди, са:

"Стажантът", реж. Али Абаси

"Motel Destino", реж. Карим Айнуз

"Птица", реж. Андреа Арнолд

"Емилия Перес", реж. Жак Одиар

"Анора", реж. Шон Бейкър

"Мегаполис", реж. Франсис Форд Копола

"The Shrouds", реж. Дейвид Кроненберг

"The Substance", реж. Корали Фарже

"Grand Tour", Мигел Гомес

"Marcello Mio", реж. Кристоф Оноре

"Caught by the Tides", реж. JIA Zhang-Ke

"All We Imagine as Light", реж. Паял Кападия

"Kinds of Kindness", реж. Йоргос Лантимос

"L'Amour ouf", реж. Жил Льолюш

"Див диамант", реж. Агата Ридингер

"О, Канада", реж. Пол Шрейдър

"Лимонов - Балада", реж. Кирил Серебренников

"Parthenope", реж. Паоло Сорентино

"The Girl with the Needle", реж. Магнус фон Хорн

Пълния списък с всички филми в различните секции на кинофестивала в Кан можете да откриете ТУК.

