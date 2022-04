Показаха първи кадри от продължението на "Аватар" (ВИДЕО)

Киностудиото “Disney” показа първия трейлър от “Аватар: Пътят на водата“ (“Avatar: The Way of Water") - продължението на един от най-касовите филми, правен досега.

Според режисьора Джеймс Камерън продължението на “Аватар” цели да “премине границите на това, което киното може да направи”. “Мога да ви уверя, че си заслужаваше чакането“, каза Тони Чеймбърс от “Disney”. Той потвърди и заглавието, избрано за втората част на блокбастъра. Отново отложиха премиерата на "Аватар 2" Режисьорът Дейвид Камерън обяви, че премиерата на втората част на най-печелившия филм на всички времена няма да се състои на Коледата ... Прочети повече „Аватар: Пътят на водата“ ще бъде в киносалоните в края на годината и се очаква да последват още три нови епизода от сагата, чийто оригинален филм донесе приходи от около 2,8 млрд. долара след излизането си на голям екран през 2009 г. „Всяка част ще бъде независима от останалите и ще има собствен сюжет, но взети заедно ще представляват една още по-голяма епична сага“, обясни продуцентът Джон Ландау. "Решихме за пореден път да преместим границите на това, което може да направи киното", обясни Камерън.

