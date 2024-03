Специални румънски гости представят филми и копродукции на 28-ия София Филм Фест

В своя нов филм "2020" ("MMXX"), копродукция между Румъния, Молдова и Франция, майсторът-разказвач Кристи Пую улавя важни състояния на хора, на които е повлиял сериозно пандемичният стрес от началото на десетилетието. Четири почти независими истории разказват за терапевт, парамедик и инспектор, който се занимава с разследвания на трафик на хора, които решават казуси, свързани с ежедневието, с професионалните си отговорности, но и с реалността, която ги поставя в изключително сложни ситуации.

Кадър от филма "2020", снимка: Арт Фест

Според Cineuropa чрез "2020" Кристи Пую, носител на голямата награда в конкурса "Особен поглед" в Кан за епохалния за румънското кино "Смъртта на господин Лазареску", както и на специалната награда "ФИПРЕССИ Платиниум" в София, продължава филмографията си с нова част от мрачните си, но изключително точни гледни точки към днешното общество. Прожекцията, на която филмът ще бъде представен лично от режисьора и от продуцентката Анка Пую, е предвидена за 23 март, от 14:00 часа в кино Люмиер.

Кадър от филма "Не очаквай твърде много от края на света", снимка: Арт Фест

С номинация за "Златен леопард" и специалната награда на журито в Локарно, най-новият филм на Раду Жуде "Не очаквай твърде много от края на света" ("Do Not Expect Too Much from the End of the World") бе отличен и на фестивалите в Лисабон, Хихон, Монклер, Чикаго. Радикалният румънски провокатор Жуде повежда зрителите на диво пътешествие, следвайки заснемането на видеоклип за безопасност на работното място по поръчка на международна компания. Но когато един от интервюираните прави изявление, че компанията може би е виновна за злополуката, която почти го парализира, всички стават свидетели на главозамайваща поредица от корпоративни машинации. Копродукцията между Румъния, Люксембург, Франция и Хърватия е язвителна сатира на съвременния свят, който поставя печалбата над човечността. Продуцентката Ада Соломон, която е в основата на много филми и проекти в румънското кино през последните над 20 години, ще представи новата творба на Жуде на 21 март, от 20:15 часа в Културен център G8.

Кадър от филма "Свобода", снимка: Арт Фест

"Свобода" ("Libertate") на опитния Тудор Джурджу (Румъния-Унгария) пренася зрителите в хаотичните дни на революцията от декември 1989 година, която сваля комунистическия режим. Трансилванският град Сибиу става арена на кървава конфронтация между войници, полицаи, цивилни протестиращи и представители на тайната полиция. Ситуацията ескалира до такава степен, че армията хвърля в празен плувен басейн стотици затворници, обвинени в тероризъм. Прожекцията, на която филмът от Балканския конкурс на фестивала ще бъде представен лично от неговия сценарист и режисьор, е на 22 март, от 18:00 часа в Културен център G8.

Кадър от филма "Предупреждението", снимка: Арт Фест

Участвал като проект в платформата Cinelink на фестивала в Сараево, "Предупреждението" на румънския режисьор Ади Войку е копродукция между Румъния и България – продуцент от българска страна е Катя Тричкова, а зад камерата е операторът Крум Родригес, който получи престижна номинация за уменията си от Американското дружество на кинооператорите. Филмът на Войку пресъздава ужаса, който изпитва един визуален артист, арестуван изневиделица докато снима улични протести и принуждаван да даде фалшиви показания. Психологическият натиск и малтретирането в полицейското управление са сериозни фактори, които променят позицията на фотографа и той е готов на всичко, за да получи свободата си...

Ади Войку, който е и сценарист на своя пълнометражен дебют, завършва визуални изкуства и кино в Букурещ, а неговият късометражен филм "Последното пътуване до крайбрежието" е представян в Седмица на критиката в Кан 2019 и печели награди в Сараево и Рио де Жанейро. Филмът от Международната конкурсна програма ще бъде представен от неговия автор на 19 март, от 18:30 часа в кино "Одеон".

Кадър от филма "Хория", снимка: Арт Фест

Румънската режисьорка Анна-Мария Команеску е автор на четири късометражни филма, като последният от тях – "Мъртвата котка", участва в програмата на фестивала в Солун миналата година. Пълнометражният дебют на Команеску е "Хория", копродукция между Румъния, България (Росица Вълканова/Клас Филм) и Сърбия, а едноименният главен герой в нея е буен тийнейджър, който поема на пътешествие със стария мотор на баща си, легендарната румънска марка Мобра, на среща с любимата си. По пътя към Хориа се присъединява привлекателната и предизвикателна 13-годишна Стела и изненадващо и за двамата, те се сприятеляват. Филмът на Команеску участва в международния конкурс на 28-ия СФФ и ще бъде представен от неговата авторка на 22 март, от 18:00 часа в кино "Одеон".

В онлайн програмата "Последен шанс" с фестивални заглавия в Neterra.TV+ може да бъде видян и "Свирукащите" на Корнелиу Порумбою. Копродукцията между Румъния, Франция и Германия разказва за един полицай, който лавира от двете страни на закона. Заедно с красивата Джилда се впускат в обир с високи залози и двамата ще трябва да се справят с превратностите на корупцията, предателството и измамата.