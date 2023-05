ООН: Замърсяването с пластмаса може да намалее с 80% до 2040 г.

Докладът предлага системна промяна за справяне с причините за замърсяването с пластмаси, съчетавайки намаляването на проблемната и ненужна употреба на пластмаса с пазарна трансформация към циркулярност на пластмасите. Това може да се постигне чрез ускоряване на три ключови промени – повторна употреба, рециклиране и пренасочване и диверсификация – и действия за справяне с наследството на пластмасовото замърсяване.

