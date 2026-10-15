Това не се е случвало от хиляда години: Калифорния е на крачка от унищожително земетресение

В някои райони на Калифорния тектоничното напрежение е достигнало най-високото си ниво през последните хиляда години. Това би могло да увеличи риска от мощно земетресение, особено поради потенциала за разпространение на разкъсвания между съседни разломи, пише Futura Sciences, позовавайки се на ново проучване.

Риск от силно земетресение в Калифорния

Калифорния се намира на границата между Тихоокеанската и Северноамериканската тектонични плочи. Те се изместват една спрямо друга с приблизително пет сантиметра годишно, като постепенно натрупват напрежение в скалите. Когато скалите вече не могат да поддържат товара, се получава внезапно приплъзване по разлома, освобождавайки енергия и причинявайки земетресение.

Особено безпокойство за изследователите представлява разломната система Сан Андреас, която играе ключова роля в сеизмичната опасност на региона. Нейният разрушителен потенциал е демонстриран от земетресението с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер от 18 април 1906 г., което причини големи разрушения и пожари в Сан Франциско. В резултат на това загинаха приблизително 3000 души.

В момента учените са съсредоточили вниманието си по-специално върху прохода Кахон, където се събират разломите Сан Андреас и Сан Хасинто. Изследователският екип е използвал геоложки и исторически данни, за да моделира промените в тази област през последното хилядолетие.

„Резултатите показват рекордно високо тектонично напрежение в прохода Кахон“, отбелязва публикацията.

Според проучването в участъци от двата разлома се е натрупало значително напрежение. Това създава риск разкъсването да се премести от един сегмент в друг по време на земетресение, което потенциално би изострило последиците от природно бедствие. Последното мощно земетресение в района на това кръстовище се е случило през 1857 г., достигайки магнитуд от 7,9.

В същото време е невъзможно да се определи точната дата на следващото голямо земетресение. Авторите отбелязват, че някои участъци от разлома Сан Андреас може да се приближават до критично състояние, но това не означава непременно, че в близко бъдеще ще се появят трусове.

Прочетете също: Мощно земетресение разлюля Панама, издадено е предупреждение за цунами (ВИДЕО)

Миналия петък Панама бе разтърсена от мощно земетресение с магнитуд от 7,7 по Рихтер. След този трус бяха регистрирани над 200 вторични труса.

Земетресението нанесе щети върху стотици жилища и засегна инфраструктурата в централните провинции на Панама, което принуди правителството да обяви извънредно положение през почивните дни.

Няма информация за смъртни случаи, но според службите за спешна помощ най-малко 27 души са ранени, а по близо 900 жилища има нанесени щети, по първоначални данни.

Президентът на Панама Хосе Раул Мулино посети засегнатите райони, за да достави хуманитарна помощ, и призова за спешни ремонти на пътища и мостове, за да се улеснят спасителните операции. Най-малко 14 моста са били повредени в провинциите Верагуас и Лос Сантос.