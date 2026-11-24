Южноатлантическата аномалия с увеличаване на растежа и цъфтежа на водораслите, описана за първи път през 1958 г., засяга регион със слабо магнитно поле, който остава загадка за изследователите, съобщава Futura Sciences.

Увеличването на водораслите в Атлантическия океан

Отбелязва се, че през май миналата година сателити са регистрирали 37,5 милиона тона пелагичен саргасум – вид кафяви водорасли, които образуват непрекъсната лента от бреговете на Западна Африка до Мексиканския залив. Такъв обширен Атлантически саргасумов пояс (GASB) не е съществувал преди 15 години.

Някога срещани само в Саргасово море, тези водорасли са се срещали там като екологичен куриоз. Представата за тях като за обикновена „синя пустиня“ обаче вече е остаряла: разпространението им бързо се увеличава.

„Мащабно проучване, публикувано в списанието Harmful Algae и проведено от учени от Океанографския институт Harbor Branch към университета Florida Atlantic, обхваща четири десетилетия сателитни данни, полеви наблюдения и химичен анализ. Експерти са документирали зрелищен цъфтеж на саргасум и продължаващото разширяване на пояса“, добавя статията.

От първата си масова поява през 2011 г., феноменът се е засилвал почти всяка година, казват учените, а през 2025 г. GASB достигна рекордна дължина от 8850 километра, повече от два пъти по-голяма от ширината на континенталната част на Съединените щати.

Публикацията описва как саргасумът процъфтява благодарение на масивния приток на азот и фосфор. Въпреки че преди се е смятало, че растежът им е ограничен до открито море, експерименти, проведени от 80-те години на миналия век насам, показват, че в богати на хранителни вещества води масата им може да се удвои за 11 дни, а в открито море дори по-бързо. Освен това, между 1980 и 2020 г. съдържанието на азот в тъканите на саргасума се е увеличило с 55%, а съотношението азот към фосфор се е увеличило с 50%.

„Тези цифри показват драматична промяна. Хранителните вещества идват не само от океана (покачващи се води, вертикално смесване), но и от сушата (селскостопански отток, заустване на отпадъчни води, валежи). Река Амазонка играе ключова роля: нейните наводнения насищат Атлантическия океан с хранителни вещества, стимулирайки растежа на водораслите, докато периодите на суша възпрепятстват този процес“, се казва в статията.

На свой ред, течения като Гълфстрийм пренасят тези растителни маси, образувайки огромни „вериги“ в Мексиканския залив, които вече бяха наблюдавани през 2004-2005 г.

„На земята, хранителните вещества от реките Мисисипи и Ачафалая вече са причинили зрелищно цъфтене на водорасли на плажа, чието почистване струва много пари и дори доведе до спирането на атомна електроцентрала във Флорида през 1991 г.“, припомня изданието.

Саргасовите водорасли, признати от Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA) за важно местообитание за над 100 вида (риби, безгръбначни и морски костенурки), играят ключова роля в океанската екосистема. Прекомерното им изобилие обаче се превръща в заплаха – когато бъдат изхвърлени на брега, те се разлагат, отделяйки токсичен сероводород, затлачвайки плажовете, създавайки „мъртви зони“, увреждайки кораловите рифове и причинявайки значителни икономически загуби на местните общности.

„Тези разлагащи се килими също отделят метан и други парникови газове, което повдига въпроси относно тяхното въздействие върху въглеродния цикъл и обратната връзка с климата“, се обяснява в доклада.

Предвид това разпространение, учените призоваха за международен мониторинг, подобрени модели за прогнозиране и устойчиво намаляване на оттичането на хранителни вещества.

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