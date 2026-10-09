Мощно земетресение разлюля Панама, издадено е предупреждение за цунами (ВИДЕО)

Силно земетресение с магнитуд 7,7 разтърси района близо до южното крайбрежие на Панама в петък на дълбочина 10 км, според Геоложката служба на САЩ. Първоначално не бяха съобщени щети, а Администрацията на Панамския канал заяви, че съоръжението функционира нормално. Кадри по панамската телевизия показаха хора, евакуиращи се от сгради.
#PANAMÁ: Terremoto de magnitud preliminar 7.7 interrumpe -en vivo- un programa deportivo en la ciudad de #Santiago 🇵🇦, a 60 km de distancia del epicentro.📍 Fuente: USGS. Video: Deportes RPC. https://t.co/Q8vkPwvQ7p— 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) October 9, 2026
Епицентърът на труса се намира близо до селището Ла Питалоза, в слабо населен район в южната част на страната, недалеч от тихоокеанското крайбрежие. Вследствие на труса Американската система за предупреждение за цунами издаде предупреждение за възможни опасни вълни по части от крайбрежието на Панама, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Перу, Никарагуа, Гватемала, Ел Салвадор и Мексико в рамките на следващите три часа. Системата също така посочи, че съществува опасност от цунами за Хавайските острови.
#ULTIMAHORA 🚨Fuertes Imágenes. Un fuerte terremoto de 8.0 con epicentro en Panama 🇵🇦 se sintió en varios lugares. El movimiento ocurrió a las 12:56 con epicentro en Pitaloza Arriba. #NscoponiNews https://t.co/6WpSRRfEOb— NSCoponi (@nscoponiOOC1) October 9, 2026
Земетресението е било усетено в столицата Панама Сити, както и в столицата на съседна Коста Рика, според очевидци, цитирани от Ройтерс.
⚡️ A magnitude 7.9 earthquake has struck Panama— NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2026