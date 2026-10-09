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Мощно земетресение разлюля Панама, издадено е предупреждение за цунами (ВИДЕО)

09 октомври 2026, 22:58 часа 814 прочитания 0 коментара
Снимка: Gettyimages
Мощно земетресение разлюля Панама, издадено е предупреждение за цунами (ВИДЕО)

Силно земетресение с магнитуд 7,7 разтърси района близо до южното крайбрежие на Панама в петък на дълбочина 10 км, според Геоложката служба на САЩ. Първоначално не бяха съобщени щети, а Администрацията на Панамския канал заяви, че съоръжението функционира нормално. Кадри по панамската телевизия показаха хора, евакуиращи се от сгради.

Епицентърът на труса се намира близо до селището Ла Питалоза, в слабо населен район в южната част на страната, недалеч от тихоокеанското крайбрежие. Вследствие на труса Американската система за предупреждение за цунами издаде предупреждение за възможни опасни вълни по части от крайбрежието на Панама, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Перу, Никарагуа, Гватемала, Ел Салвадор и Мексико в рамките на следващите три часа. Системата също така посочи, че съществува опасност от цунами за Хавайските острови.

Земетресението е било усетено в столицата Панама Сити, както и в столицата на съседна Коста Рика, според очевидци, цитирани от Ройтерс.

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Панама земетресение
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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