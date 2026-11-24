Амазонската тропическа гора е изложена на риск от масивни пожари поради комбинация от изменението на климата, сушата и мощното явление Ел Ниньо тази година. Ако най-голямата тропическа гора на планетата претърпи необратими щети, последствията ще се усетят в световен мащаб, според Popular Mechanics.

Предупреждението на учените

Според публикацията, проучване на проби от древни седименти, извлечени от водите на Амазонка, разкрива изненадващ факт: по време на последния ледников период горски пожари на практика не са съществували в региона. Редовните горски пожари са започвали едва след пристигането на хората, които са използвали огън за разчистване на земя.

Ситуацията започва да привлича особено внимание в края на 80-те години на миналия век. През лятото и есента на 1987 г. сателити регистрират приблизително 170 000 пожара в Амазония. В същото време обезлесяването създава все по-голям брой фрагментирани райони, които поради топлината и липсата на влага стават особено уязвими към пожари.

Опасността се изостря от Ел Ниньо, климатичен феномен, свързан със затоплянето на водите в екваториалната част на Тихия океан. Той променя атмосферната циркулация, карайки въздуха над Амазонка да се спуска, вместо да образува дъждовни облаци. В резултат на това регионът страда от суша. Подобни събития са наблюдавани през 1997–1998, 2015–2016 и 2023–2024 г. По време на последната суша нивата на водата в река Рио Негро близо до Манаус паднаха до най-ниското си ниво от 1902 г.

Според бразилската метеорологична служба, Ел Ниньо ще забави началото на дъждовния сезон тази година, което ще направи гората особено уязвима от пожари. Освен това, Амазония все още не се е възстановила от последиците от предишното климатично събитие.

„Все едно вече сте болни и след това се заразите“, казва изследователката от Оксфордския университет Ерика Беренгер пред The ​​Guardian.

Учените се опасяват, че мащабните пожари могат да предизвикат необратим процес: гората ще загуби способността си да поддържа собствения си цикъл на влага, а големи площи ще се превърнат в савани.

Това ще има глобални последици, тъй като Амазонка е най-големият сухоземен приемник на въглерод на планетата.

Учените предупреждават, че тропическите гори на Амазонка навлизат в състояние, което не е било познато на планетата от милиони години, предупреждава ново научно изследване. Условията там "нямат аналог в момента" според международния екип от изследователи, които са събирали данни за проучването повече от три десетилетия. Регионът се измества към "хипертропично" състояние, като сушите стават по-дълги, по-горещи и по-чести, а дърветата са изложени на съвсем нови нива на стрес, при което способността им да абсорбират въглероден диоксид намалява, сочат данните.

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