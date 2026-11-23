Микроорганизми, които са останали замразени в продължение на хилядолетия в студени региони на света, вече са способни да възобновят активността си след размразяване, пише Futura-Science, позовавайки се на резултатите от нов експеримент.

Откритието на учените

Изследователи от Университета на Колорадо в Боулдър (САЩ) събраха проби от вечна замръзналост от специален тунел, управляван от Инженерния корпус на армията на САЩ в Аляска. Той се простира на близо 110 метра в замръзналата земя. Възрастта на пробите варира от няколко хиляди до приблизително 40 000 години.

Изследователите добавили вода към тях и ги поставили в среда с температури от 3 до 12 градуса по Целзий. По този начин те се опитали да пресъздадат условията, които биха могли да възникнат в арктическите региони поради удължаващия се летен сезон и постепенното затопляне.

В началото резултатите изглеждаха сравнително обнадеждаващи: бактериалните колонии се развиваха бавно. Това предполагаше, че краткосрочна топлинна вълна не е достатъчна, за да увеличи рязко емисиите на парникови газове. След шест месеца обаче ситуацията се промени.

„До шестмесечната граница някои бактериални колонии дори бяха образували слузести структури, наречени биофилми, които можеха да се видят с просто око“, пише изданието.

Авторите на изследването отбелязват, че продължителните летни горещини могат да дадат на микроорганизмите достатъчно време да се активират и да започнат мащабно разлагане на органичната материя.

Проблемът е, че учените смятат, че вечната замръзналост съдържа приблизително 1500 гигатона органичен въглерод - почти два пъти повече, отколкото атмосферата съдържа CO₂. Докато микроорганизмите разграждат тази органична материя, те отделят въглероден диоксид и метан, които изострят глобалното затопляне.

Междуправителственият панел по изменение на климата изчислява, че размразяването на вечната замръзналост може да увеличи концентрациите на CO₂ в атмосферата с до 100 части на милион до 2100 г. Изследователите обаче предупреждават, че все още не е известно до каква степен резултатите от експеримента отразяват процеси, които ще се случват в други региони на планетата.

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Наскоро учени от НАСА съобщиха, че озоновата дупка над Антарктида е придобила рекордни размери през последните 10 години. Това е резултат от необичайни метеорологични условия над ледения континент. Озоновата дупка в периода от 7 септември до 13 октомври 2026 г. достигна площ от 25 милиона квадратни километра. Това е повече от два пъти площта на Съединените щати. Според учените това е седмата по големина озонова дупка за 48 години наблюдения. Тя се е увеличила под влиянието на мощен полярен вихър, пише Daily Mail.