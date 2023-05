Учени в сферата на климата бягат от Twitter

Учените понасят обиди и масов спам и изоставят Twitter и намират алтернативни социални мрежи. Причината е, че враждебното отричане на изменението на климата нараства в платформата след поглъщането й от Илон Мъск. ОЩЕ: Илон Мъск атакува Сорос: Той мрази човечествоток

Climate scientists flee Twitter.



Scientists suffering insults and mass-spam are abandoning Twitter for alternative social networks as hostile climate-change denialism surges on the platform following Elon Musk's takeoverhttps://t.co/DiGDvKaldw pic.twitter.com/dVHrXnHnGs