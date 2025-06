Три пъти повече катаклизми. Климатичните промени са безпощадни

Американски учени от университета в Пенсилвания установиха, че през последните 75 години антропогенната промяна на климата е довела до тройно увеличение на честата на опасните атмосферни явления, предизвикващи продължителни вълни от горещина, суша и наводнения. Изследването е публикувано в сп. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Изследването

Климатолозите са установили, че през 1950-те години средно през лятото се е случвало едно мащабно екстремно събитие, докато в наши дни техният брой е нараснал до три. Тези явления, известни като квазирезонансни усилвания (QRA), възникват, когато гигантските вълни в струйното течение "засядат" на едно място в продължение на няколко седмици, като по този начин блокират нормалното циркулиране на атмосферата.

Причината

Примери за такива събития са горещините в северо-западната част на Тихия океан през 2021 г., мощната гореща вълна в Русия през 2010 и рекордните температури в Европа през 2003 г.

Главната причина за тези явления е бързото затопляне на Арктика, което се случва 3-4 пъти по-бързо от средното за планетата. Това намалява разликата в температурата между полярните и тропическите региони и отслабва струйните течения, като ги прави по-вискозни.

Класически пример за това е лятото на 2018 г. в САЩ - западната част страдаше от жеги и пожари, а източната - от непрекъснати дъждове. Това време се задържа цял месец, припомнят учените.

Прогнозата

Според експертите след появата на Ел Ниньо (както през 2023 и 2024 г.) следващото лято с висока вероятност ще донесе още повече "заседнали" вълни. Това обяснява защо настоящите климатични модели не прогнозират добре мащабите на екстремните събития.

Ако изхвърлянията на парникови газове не намалея последиците ще се увеличават, създавайки по-дълги, горещи и опасни топлинни вълни. Заедно с това сушата ще унищожи повече селскоскопанска продукция, а наводненията ще бъдат още по-катастрофални.

